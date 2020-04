Život do normálu sa podľa dvoch tretín Maďarov vráti až koncom leta

Budapešť 22. apríla (TASR) - Dve tretiny Maďarov si myslia, že súčasný život ovplyvnený opatreniami pre pandémiu koronavírusu sa do normálu vráti až koncom leta. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré v stredu zverejnila internetová stránka komerčnej televízie ATV.



Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov zisťoval názory obyvateľstva na vládne opatrenia súvisiace s krízou pandémie. Síce prevažná väčšina účastníkov prieskumu vyjadrila miernu spokojnosť s činnosťou vládneho kabinetu, mnohí by podporili aj opatrenia, ktoré navrhovala opozícia.



Až 59 percent opýtaných vyjadrilo názor, že lekári a zdravotnícky personál nemali zabezpečený včas dostatok rúšok a ochranných odevov. A obyvatelia si podľa názoru až 69-tich percent Maďarov nedokázali v potrebnom čase prostriedky na ochranu proti novému druhu koronavírusu zaobstarať.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)