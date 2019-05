Život v Argentíne narušil 24-hodinový generálny štrajk

Odborový predák Hugo Moyano zhodnotil tento štrajk ako veľmi účinný. Podľa jeho slov sa doňho zapojilo mnoho ľudí v celej krajine.

Buenos Aires 29. mája (TASR) - Rozsiahle problémy hlásili v stredu z Argentíny v súvislosti s 24-hodinovým generálnym štrajkom, ktorý usporiadali tamojší odborári proti zamestnaneckej politike prezidenta Mauricia Macriho. Viaceré hlavné cesty vedúce do hlavného mesta Buenos Aires boli niekoľko hodín blokované, zatiaľ čo národný letecký dopravca Aerolíneas Argentinas musel zrušiť 330 letov a pozastavená bola i premávka iných prostriedkov verejnej dopravy, informovala tlačová agentúra DPA.



Nátlakovú akciu ohlásila argentínska Všeobecná konfederácia práce (CGT), a to v súvislosti s vládnymi úspornými opatreniami, ako aj trvale vysokou infláciou, poklesom priemyselnej výroby, rastúcimi cenami služieb a vysokou nezamestnanosťou. Išlo už o piaty generálny štrajk v Argentíne, odkedy sa Macri v roku 2015 ujal funkcie.



Odborový predák Hugo Moyano zhodnotil tento štrajk ako "veľmi účinný". Podľa jeho slov sa doňho zapojilo mnoho ľudí v celej krajine.



Ministerka bezpečnosti Patricia Bullrichová zase označila postup odborárov za nedemokratický a posťažovala sa, že štrajkujúci bránili zamestnancom niektorých supermarketov a čerpacích staníc v nástupe do práce. Vláda odhadla škody spôsobené štrajkom na 40,5 miliardy pesos (817 miliónov eur).