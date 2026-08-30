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Život v Niamey sa po vzbure vojakov vrátil do normálu
Vzbúrenci sa pokúsili zaútočiť aj na prezidentský komplex.
Autor TASR
Niamey 30. augusta (TASR) - V nigerskom hlavnom meste Niamey sa v nedeľu vrátil život do normálu po tom, čo vojenský režim s podporou ruských polovojenských jednotiek potlačil vzburu vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V noci na sobotu prebiehali vo viacerých štvrtiach hlavného mesta intenzívne boje, pričom armáde a jej spojencom z ruského Afrického zboru (Africa Corps) sa neskoro popoludní podarilo znovu prevziať kontrolu.
Vzbúrenci sa pokúsili zaútočiť aj na prezidentský komplex. Podľa bezpečnostného zdroja bolo niekoľko z nich zabitých, zatiaľ čo ostatných zadržali.
V nedeľu ráno bol podľa miestnych obyvateľov opäť umožnený prístup k leteckej základni na letisku, kde sa vzbúrenci zabarikádovali, ako aj k prezidentskému palácu.
Napriek tomu pokračovala rozsiahla bezpečnostná operácia. Vojaci pomocou detektorov kovov kontrolovali ľudí vstupujúcich do prezidentského paláca. Pozdĺž prístupových ciest k palácu boli rozmiestnené aj vozidlá s guľometmi a vojaci. Podobné bezpečnostné opatrenia boli viditeľné aj v okolí letiska.
V Nigeri už tri roky vládne vojenská junta, ktorá sa snaží potlačiť džihádistické násilie, ktoré túto západoafrickú krajinu sužuje už približne desať rokov. Na čele junty stojí generál Abdourahamane Tiani, ktorý sa k moci dostal po štátnom prevrate v júli 2023. Za jeho vlády sa Niger viac priblížil k Rusku a dištancoval sa od západných partnerov, najmä od bývalej koloniálnej veľmoci Francúzska.
Spomínaný incident bol už tretím podobným útokom v tomto roku. V januári a v júni išlo o útoky džihádistov na medzinárodné letisko a leteckú základňu.
V noci na sobotu prebiehali vo viacerých štvrtiach hlavného mesta intenzívne boje, pričom armáde a jej spojencom z ruského Afrického zboru (Africa Corps) sa neskoro popoludní podarilo znovu prevziať kontrolu.
Vzbúrenci sa pokúsili zaútočiť aj na prezidentský komplex. Podľa bezpečnostného zdroja bolo niekoľko z nich zabitých, zatiaľ čo ostatných zadržali.
V nedeľu ráno bol podľa miestnych obyvateľov opäť umožnený prístup k leteckej základni na letisku, kde sa vzbúrenci zabarikádovali, ako aj k prezidentskému palácu.
Napriek tomu pokračovala rozsiahla bezpečnostná operácia. Vojaci pomocou detektorov kovov kontrolovali ľudí vstupujúcich do prezidentského paláca. Pozdĺž prístupových ciest k palácu boli rozmiestnené aj vozidlá s guľometmi a vojaci. Podobné bezpečnostné opatrenia boli viditeľné aj v okolí letiska.
V Nigeri už tri roky vládne vojenská junta, ktorá sa snaží potlačiť džihádistické násilie, ktoré túto západoafrickú krajinu sužuje už približne desať rokov. Na čele junty stojí generál Abdourahamane Tiani, ktorý sa k moci dostal po štátnom prevrate v júli 2023. Za jeho vlády sa Niger viac priblížil k Rusku a dištancoval sa od západných partnerov, najmä od bývalej koloniálnej veľmoci Francúzska.
Spomínaný incident bol už tretím podobným útokom v tomto roku. V januári a v júni išlo o útoky džihádistov na medzinárodné letisko a leteckú základňu.