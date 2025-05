Životopisný film o Michaelovi Jacksonovi sa odkladá na rok 2027

New York 28. mája (TASR) - Uvedenie pripravovaného životopisného filmu o Michaelovi Jacksonovi odložili na rok 2027, pričom štúdio zvažuje jeho rozdelenie na dve časti. Film s názvom Michael bude rozprávať o Jacksonovom živote a kariére, pričom kráľa popu stvárni jeho synovec Jaafar Jackson, TASR informuje podľa magazín NME.



Premiéra filmu v USA bola naplánovaná na 3. októbra, ale spoločnosť Deadline informovala, že štúdio Lionsgate ju presunulo na rok 2027, pričom presný dátum stále nie je stanovený. Generálny riaditeľ spoločnosti Lionsgate Jon Felthimer to povedal na konferenčnom hovore. „V súvislosti s naším životopisným filmom o Michaelovi Jacksonovi sme nadšení z tri a pol hodiny úžasného materiálu," dodal. Poducent Graham King a režisér Antoine Fuqua v najbližších týždňoch oznámia definitívnu stratégiu a termín jeho vydania.



„Keď sa pozriete na hudobnú knižnicu, na to, čo Michael Jackson urobil v oblasti hudby, a prínos pre umenie, určite si položíte otázku, či sa to dá pohodlne vtesnať do jedného filmu,“ povedal šéf Lionsgate Adam Fogelson. „Konkrétnejšie budeme pripravení odpovedať v najbližších týždňoch,“ dodal.



V januári sa objavili správy, že produkcia filmu sa dostala do ťažkostí. Film už vyvolal kritiku vrátane reakcie Dana Reeda - režiséra dokumentárneho filmu Leaving Neverland, ktorý dokumentoval obvinenia zo sexuálneho zneužívania zo strany Michaela.



Okrem Jaafara Jacksona v ňom účinkujú aj Colman Domingo ako Joe Jackson a Miles Teller ako manažér John Branca.



Hviezda Upírskych denníkov Kat Grahamová si zahrá Dianu Rossovú. Quincyho Jonesa, ktorý zomrel vlani v novembri, stvárni Kendrick Sampson z formácie Insecure.