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Zjazd Fideszu potvrdil na poste predsedu strany Viktora Orbána
Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť 13. júna (TASR) - Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokov vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili v sobotu na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov.
Predseda Fideszu v úvode sobotňajšieho zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov.
Predseda Fideszu v úvode sobotňajšieho zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)