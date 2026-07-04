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Zjazd nemeckej protiimigračnej strany AfD budú sprevádzať protesty

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Krajná pravica v NemeckuKrajná pravica v NemeckuDemonštranti sa zhromažďujú pred straníckym zjazdom strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nemeckom Erfurte v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR/AP

Protiimigračná AfD sa po minuloročných parlamentných voľbách stala najsilnejšou opozičnou stranou v Nemecku.

Autor TASR
Berlín 4. júla (TASR) - Dvojdňový zjazd opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorý sa začne v sobotu vo východonemeckom meste Erfurt, budú podľa očakávaní sprevádzať rozsiahle protesty. Na straníckom zhromaždení by mali opätovne potvrdiť vo funkciách spolupredsedov Alice Weidelovú a Tina Chrupallu. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Polícia očakáva na proteste približne 50.000 prevažne pokojných demonštrantov. Zároveň však počíta aj s približne 2500 aktivistami pripravenými použiť násilie a stavať barikády.

Aliancia protestných organizácií vopred oznámila, že plánuje zablokovať prístupové cesty k erfurtskému výstavisku s cieľom zabrániť konaniu zjazdu. Na posilnenie miestnej polície preto úrady do mesta nasadili niekoľko tisíc policajtov z celého Nemecka.

Protiimigračná AfD sa po minuloročných parlamentných voľbách stala najsilnejšou opozičnou stranou v Nemecku. Ťaží najmä z nízkej podpory vlády kancelára Friedricha Merza, ktorá sa podľa kritikov len ťažko zjednocuje na spoločných postojoch a nedokáže rýchlo riešiť hospodárske problémy krajiny.

AfD však vyvoláva veľké kontroverzie. Všetky hlavné politické strany s ňou odmietajú spolupracovať pre jej podľa nich nedemokratické a extrémistické postoje, najmä v oblasti migrácie.

Mnohí politici preto žiadajú zákaz strany. Napriek tomu jej podpora rastie a v septembrových krajinských voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by mohla získať absolútnu väčšinu. To by jej po prvý raz umožnilo viesť krajinskú vládu.
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