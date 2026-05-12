Zlatá palma v Cannes sa udeľuje od roku 1955, vyrába sa vo Švajčiarsku
Autor TASR
Ženeva 12. mája (TASR) - Výroba Zlatej palmy (Palme d'or), hlavnej ceny medzinárodného filmového Festivalu v Cannes, si v dielňach švajčiarskeho klenotníctva Chopard vyžaduje viac ako 70 hodín precíznej ručnej práce, uvádza tlačová agentúra AFP.
Zlatá palma sa udeľuje od roku 1955. Jej súčasnú podobu navrhla v roku 1998 Caroline Scheufeleová zo spoločnosti Chopard. Výrobca luxusných hodiniek a šperkov dodáva všetky trofeje, ktoré sa udeľujú na najprestížnejšom filmovom festivale sveta. Tohtoročný 79. ročník podujatia sa koná od 12. do 23. mája.
„To, čo sme priniesli, a čo sa veľmi líši od originálu, je to, že stonka Zlatej palmy sa končí v tvare malého srdca. Ide o určitý odkaz na kinematografiu, na lásku k filmu,“ uviedla pre AFP Scheufeleová.
Hlavná cena sa vyrába v dielni spomínanej spoločnosti v Ženeve. Jej výroba sa začína odlievaním. Najskôr sa vytvorí model stonky a listov z vosku v gumovej forme, ktorá sa potom ponorí do tekutej sadry. Tá sa zahreje na 760 stupňov Celzia. Vosk sa roztaví a zanechá odtlačok, do ktorého sa leje roztavené zlato. Po vychladnutí sa sadrová forma rozbije a utvorí sa surový stav hlavnej ceny, ktorá sa následne čistí.
Zlatníci ručne opracúvajú každý lístok, brúsia povrch a leštia ho, aby sa dosiahol dokonalý ligot. Hotová Zlatá palma, vyrobená zo 118 gramov žltého zlata, sa opatrne pripevní na podstavec z brúseného krištáľu. „Kúzlo krištáľu spočíva v tom, že podstavec je vždy trochu iný, takže Zlatá palma je každý rok unikát,“ dodala Scheufeleová. Chopard vyrába každý rok pre filmový Festival v Cannes dve Zlaté palmy - pre prípad, že hlavnú cenu získajú dva filmy alebo z dôvodu nepredvídateľných okolností.
Porota festivalu pod vedením juhokórejského režiséra Pak Čchan-uka udelí hlavnú cenu 23. mája. Zlatú palmu vlani získal iránsky režisér Džafar Panahí za tajne nakrútený film Drobná nehoda. Medzi jej laureátov patria Luis Buňuel, Jane Campionová, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa, Emir Kusturica, David Lean, David Lynch, Lars von Trier, Quentin Tarantino, Martin Scorsese či Orson Welles.
