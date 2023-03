Zlatého leva za prínos pre film získa L. Cavaniová a herec Leung

Rím 27. marca (TASR) - Benátsky filmový festival ocení tento rok Zlatým levom za celoživotné dielo taliansku režisérku Lilianu Cavaniová a hongkonského herca Tonyho Leunga. V pondelok to oznámilo vedenie Benátskeho bienále, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Obaja filmoví umelci budú ocenení na základe odporúčania riaditeľa Benátskeho filmového festivalu Alberta Barberu.



"Som veľmi šťastná a vďačné Benátskemu bienále za toto úžasné prekvapenia," reagovala Cavaniová.



Talianska režisérka sa preslávila v roku 1965 filmom Philippe Pétain: Processo a Vichy práve na festivale v Benátkach. Film tam vtedy získal cenu za najlepší dokumentárny film. Medzi jej ďalšie filmy, ktoré sa premietali v Benátkach, patria napríklad František z Assisi (1966), Galileo (1968) či Ripleyho hra (2002). Známy je aj jej film Nočný vrátnik z roku 1974 v hlavnej úlohe s Dirkom Bogardeom a Charlotte Ramplingovou.



Podľa Barberu je pritom 90-ročná Cavaniová "jednou z najtypickejších protagonistiek nového talianskeho filmu 60. rokov minulého storočia, ktorej práca sa tiahne cez 60 rokov šoubiznisovej histórie".



"Správami z Benátskeho bienále som uchvátený a poctený. Dúfam, že túto cenu oslávim so všetkými filmovými tvorcami, s ktorými som pracoval. Táto cena je poctou ich všetkých," reagoval na ocenenie Leung.



Tento honkongský herec si zahral v troch filmoch, ktoré v Benátkach získali Zlatého leva. Ide o Mesto smútku (1989), Cyklo (1995) a Túžba, opatrnosť (2007).



V roku 2000 získal Leung ocenenie v kategórii najlepší herec aj na filmovom festivale v Cannes za rolu vo filme Stvorení pre lásku.



Barbera herca opísal ako "charizmatického interpreta" s kariérou, ktorá presiahla hranice jeho vlasti. Jeho filmové úlohy zahŕňajú celý rad žánrov a vytvárajú akýsi most medzi televíziou, popkultúrou a umeleckým filmom.



Benátsky filmový festival je najstarším festivalom svojho druhu. Jeho najvyšším ocenením je Zlatý lev za najlepší film. Tohtoročného víťaza oznámia počas 80. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 30. augusta do 9. septembra.