Zlatého medveďa za najlepší film dostala nórska dráma Drmmer

Berlín 22. februára (TASR) – Film Drmmer (Sny) nórskeho režiséra Daga Johana Haugeruda o dospievaní získal v sobotu Zlatého medveďa, hlavnú cenu za najlepší film 75. ročníka filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Víťazný film je príbehom mladej ženy, ktorá sa zamiluje do svojej učiteľky, no jej city nie sú opätované. Dospievajúca Johanne na podnet svojej matky a starej matky pretaví svoje predstavy do románu. Drmmer je treťou časťou filmovej trilógie Haugeruda o láske a sexualite. Bol jedným z 19 filmov v hlavnej súťaži.



Veľká cena poroty tento rok putovala do Brazílie. Porota ocenila dystopickú snímku O último azul (The Blue Trail) režiséra Gabriela Mascara, v ktorej 77-ročná žena odmietne odísť do odľahlej obytnej kolónie pre seniorov a namiesto toho sa vydá na cestu po Amazónii.



Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe dostala Austrálčanka Rose Byrneová za úlohu vyčerpanej matky, ktorej sa život vymyká spod kontroly, vo filme If I Had Legs, I'd Kick You (Keby som mala nohy, nakopla by som ťa).



Ocenenie za najlepšiu réžiu získal Chuo Meng z Číny za snímku Living the Land (Šeng si č' ti), sociálnu drámu o štyroch generáciách roľníkov.



Ďalšieho strieborného medveďa, za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe, dostal írsky herec Andrew Scott za rolu vo filme Blue Moon amerického režiséra Richarda Linklatera.



Medzi ocenených patria aj tvorcovia filmu La Tour de Glace (Ľadová veža) francúzskej režisérky Lucile Hadžihalilovičovej, a to za výnimočný umelecký výkon, či Radu Jude z Rumunska na najlepší scenár k filmu Kontinental '25. Cenu poroty dostala aj snímka El mensaje (Správa) argentínskeho režiséra Ivána Funda.



Víťazov v jednotlivých kategóriách oznámila počas galavečera porota, ktorú viedol americký scenárista a režisér Todd Haynes.



Berlinale patrí spolu s medzinárodnými filmovými festivalmi vo francúzskom Cannes a talianskych Benátkach k najprestížnejším podujatiam svojho druhu. Tento rok na ňom počas desiatich dní uviedli vyše 240 nových filmov z celého sveta.



Čestným Zlatým medveďom za celoživotný prínos tento rok ocenili britskú herečku Tildu Swinton.