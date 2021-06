Zlatú mincu z roku 1933 vydražili za rekordných 19,5 milióna dolárov

New York 8. júna (TASR) - V Spojených štátoch vydražili v utorok americkú zlatú mincu za rekordných 19,5 milióna dolárov. Dražba sa konala v aukčnom dome Sotheby's v New Yorku, informuje tlačová agentúra AFP.



Minca z roku 1933 nebola nikdy vydaná po tom, ako prezident USA Franklin Roosevelt vyňal svoju krajinu z tzv. zlatého štandardu – spôsobu vyjadrenia meny v menovom systéme, kde štandardným ekonomickým meradlom je zlato.



Aukčný dom označil danú mincu, známu ako Double Eagle, za poslednú americkú zlatú mincu vyrobenú a určenú pre obeh a "jednu z najžiadanejších numizmatických položiek na svete".



Minca s nominálnou hodnotou 20 dolárov, ktorú navrhol americký sochár August Saint-Gaudens, svojím predajom prekonala odhadovanú sumu v rozmedzí desať až 15 miliónov dolárov.



Dražbou sa zároveň prelomil svetový rekord v oblasti najdrahšej mince sveta, ktorý dosiaľ držal strieborný Flowing Hair Dollar z roku 1794, predaný v roku 2013 za desať miliónov dolárov.



Double Eagle má na averze podobizeň Slobody, na reverze je vyobrazený americký orliak bielohlavý.



Mince z edície Double Eagle 1933 boli poslednými americkými zlatými mincami plánovanými pre cirkuláciu, ale oficiálne sa nikdy nedostali do používania.



V danom roku prezident Roosevelt vyňal Spojené štáty zo zlatého štandardu v snahe posilniť americkú ekonomiku sužovanú následkami Veľkej hospodárskej krízy.



Úrady nariadili zničiť všetky mince okrem dvoch, ktoré boli darované Smithsonovmu inštitútu.



V roku 1937 sa však niekoľko týchto mincí objavilo na trhu, čo v roku 1944 podnietilo vyšetrovanie zo strany tajných služieb USA, ktoré dospeli k záveru, že mince boli odcudzené americkej vláde a ich prechovávanie je nezákonné.