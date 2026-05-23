Zlatú palmu si odnáša film Fjord rumunského režiséra Cristiana Mungia
Mungiu sa stal len desiatym režisérom, ktorý získal Zlatú palmu dvakrát.
Autor TASR
Cannes 23. mája (TASR) - Hlavnú cenu 79. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes - Zlatú palmu - získal film Fjord rumunského režiséra Cristiana Mungia, oznámila v sobotu večer porota prestížneho podujatia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.
Víťazná snímka hovorí o politickej polarizácii a podľa samotného tvorcu zachytáva príbeh „ľavicového fundamentalizmu“. Hlavné úlohy stvárnili Sebastian Stan a Renate Reinsveová ako rumunskí evanjelikáli, ktorí sa presťahujú do Nórska, krátko na to im však sociálne služby odoberú deti za telesné tresty.
Mungiu sa stal len desiatym režisérom, ktorý získal Zlatú palmu dvakrát. Predtým si ju vyslúžil v roku 2007 za drámu „4 mesiace, 3 týždne a 2 dni“ o vysokoškolských študentkách za totalitnej éry, z ktorých jedna podstúpi vtedy zakázanú interrupciu.
