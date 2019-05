Zlatú palmu si z Cannes odnáša juhokórejský film Parazit

Juhokórejský režisér Pong Čun-ho pózuje so Zlatou palmou, ktorú získal za drámu Parazit na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale v Cannes 25. mája 2019.

Spoločensko-satirický film, ktorého tvorcom je Juhokórejčan Pong Čun-ho, sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva v Južnej Kórei. Pong (49) získal prestížnu Zlatú palmu ako vôbec prvý režisér z tejto ázijskej krajiny.



Pri preberaní ceny si zavolal na pódium herca Song Kchang-hoa, ktorého dlhodobo obsadzuje do hlavných úloh, pričom ho označil za svoje "alter ego".



Na druhom mieste sa tentoraz umiestnil film Atlantique od francúzsko-senegalskej režisérky Mati Diopovej, ktorá súťažila v Cannes ako vôbec prvá režisérka čiernej pleti. Z festivalu si odnáša Veľkú cenu poroty.



Ako najlepšia herečka bola tento rok ocenená Britka Emily Beechamová, a to za úlohu vedkyne v psychologickej dráme Little Joe. Najlepším hercom sa stal Antonio Banderas, ktorý stvárnil svojho priateľa, režiséra Pedra Almodóvara v jeho novej snímke Bolesť a sláva (Dolor y Gloria).



Cenu za najlepšiu réžiu získali belgickí bratia Jean-Pierre a Luc Dardennovci za príbeh zradikalizovaného moslimského mladíka pod názvom Le jeune Ahmed (Mladý Ahmed).



Sobotňajšie slávnostné udeľovanie cien je vyvrcholením 72. ročníka filmového festivalu v Cannes, ktorý prebiehal v tomto meste na Azúrovom pobreží od 14. mája. Porote tentoraz predsedal mexický filmový tvorca Alejandro González Iňárritu.