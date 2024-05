Zlatú palmu v Cannes získala komediálna dráma Anora režiséra S. Bakera

Cannes 25. mája (TASR) - Film "Anora" z dielne amerického režiséra Seana Bakera si zo záverečného dňa 77. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes odnáša hlavnú cenu - Zlatú palmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Anora je príbehom o prostitútke z Brooklynu, ktorá sa ožení so synom bohatého ruského oligarchu. Podľa agentúry DPA ide o svižný film, ktorý je spojením komédie a drámy a na divákov zapôsobil nečakanými zvratmi a množstvom humoru.



Film tak zvíťazil nad ďalšími 21 snímkami, medzi ktorými boli aj diela uznávaných filmárov, akým je Francis Ford Coppola či David Cronenberg.



Druhú najprestížnejšiu cenu festivalu - Veľkú cenu poroty - získala indická dráma "All We Imagine as Light" (Všetko, čo si predstavujeme ako svetlo) režisérky Payali Kapadiovej. Cenu poroty si zase odniesol muzikál "Emilia Pérez", ktorý zrežíroval francúzsky filmár Jacques Audiard.



Iránsky režisér Mohammad Rasúlof, ktorý zo svojej rodnej krajiny nedávno tajne ušiel po tom, čo ho odsúdili odsúdili na osem rokov väzenia, v Cannes získal Zvláštnu cenu poroty za film "The Seed of the Sacred Fig" (Semeno posvätnej figy). Snímka pojednáva o protestoch, ktoré v Iráne vypukli v dôsledku smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre nesprávne nosenie hidžábu.



O cenu pre najlepšiu herečku sa tento rok podelili štyri ženy - získali ju herečky Karla Sofía Gascónová, Zoe Saldanová, Selena Gomezová a Adriana Pazová za svoje úlohy v ocenenom filme "Emilia Pérez". Najlepším hercom sa stal Jesse Plemons, ktorý účinkoval v snímke "Kinds of Kindess" (Podoby láskavosti) od gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa.



Čestnú Zlatú palmu si z rúk svojho starého priateľa Francisa Forda Copolu prevzal americký filmový režisér George Lucas. Podľa agentúry AP sa tak opäť stretli dve najzásadnejšie osobnosti posledného polstoročia americkej kinematografie.