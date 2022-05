Zlatú palmu získal film Triangle of Sadness v réžii Rubena Östlunda

Cannes 28. mája (TASR) - Hlavnú cenu 75. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes - Zlatú palmu - získal v sobotu film Triangle of Sadness (Trojuholník smútku) švédskeho režiséra Rubena Östlunda. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Táto satirická snímka sleduje modelingovú dvojicu, ktorá sa ocitá na luxusnej plavbe so skupinou extrémnych boháčov. Po potopení jachty sa však na opustenom ostrove, kde skončia aj s upratovačkou, spoločenská hierarchia otáča hore nohami.



Cenu za najlepšiu réžiu si odniesol juhokórejský tvorca Pak Čchan-uk za eroticko-kriminálny film "Heeojil gyeolsim" (Decision To Leave). Ide o príbeh detektíva vyšetrujúceho smrteľný pád v miestnych horách, pričom sa začne zaujímať o manželku obete, ktorú podozrieva z vraždy.



Ocenenie pre najlepšieho herca získal Juhokórejčan Song Kang-ho za rolu v snímke Beurokeo (Broker), ktorý rozpráva o žene, ktorá nechá nechcené dieťa na adopciu v "baby boxe". Song Kang-ho, ktorý si zahral aj v oceňovanom filme Parazit (2019), tu stvárňuje muža usilujúceho sa nájsť nový domov pre opustené dieťa.



Cenu za najlepší herecký výkon za rolu vo filme Holy Spider získala Zar Amír Ebrahímíová, ktorá pochádza z Iránu, ale momentálne žije v exile vo Francúzsku. V príbehu natočenom podľa skutočných udalostí si zahrala novinárku, ktorá sa usiluje vyšetriť sériové vraždy prostitútok v posvätnom iránskom meste Mašhad.



O hlavnú cenu sa tento rok v Cannes uchádzalo celkovo 21 filmov. O víťazoch rozhodovala porota, ktorej predsedal francúzsky herec Vincent Lindon.