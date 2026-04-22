Zlatú prilbu, ukradnutú z holandského múzea, vrátili Rumunsku
Zlatá ceremoniálna helma je mierne preliačená, zatiaľ čo nájdené náramky sa do rumunského múzea vrátili v perfektnom stave.
Autor TASR
Bukurešť 22. apríla (TASR) - Zlatú helmu nevyčísliteľnej hodnoty, starú približne 2500 rokov, vrátili v utorok do Rumunska po tom, ako bola vlani ukradnutá z holandského múzea, ktorému bola zapožičaná na vystavovanie. Ide o rumunskú národnú historickú pamiatku, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Reliéfmi zdobená prilba z Cotofenesti a tri zlaté náramky – jedny z najvýznamnejších historických pokladov Rumunska z obdobia géto-dáckej civilizácie – boli v januári 2025 ukradnuté z Múzea Drents v Assene.
Po 14 mesiacoch vyšetrovania, diplomatického tlaku a postavení troch podozrivých pred súd sa väčšina ukradnutých artefaktov v utorok vrátila do Národného historického múzea v Bukurešti. Za prísnych bezpečnostných opatrení ich vystavili v presklenej vitríne stráženej ochrankou, píše AP.
Dočasný riaditeľ múzea Cornel-Constantin Ilie uviedol, že artefakty sa nevrátili „len ako obyčajné predmety kultúrneho dedičstva, ale ako relikvie našej historickej pamäte, ako odkaz civilizácie, ktorá nás dodnes definuje.“
„Pre nás je to moment radosti, ale aj zamyslenia sa,“ povedal. „Mesiace sme žili s obavami, že časť našej minulosti by sa mohla navždy stratiť. Dnes môžeme povedať, že sa nám vrátila podstatná časť tohto pokladu,“ poznamenal.
Riaditeľ Múzea Drents Robert van Langh opísal nájdenie a vrátenie relikvií ako „emocionálny moment pre všetkých zúčastnených“ a uznal, že „smútok, hnev a teraz aj úľava boli prirodzene ešte silnejšie“ v Rumunsku ako v Holandsku.
„Rumunské národné dedičstvo sa vrátilo domov,“ povedal. „Dosah tejto lúpeže bol už v Holandsku značný, ale tu (v Rumunsku) musel byť skutočne bezprecedentný... Polícia a justičné orgány oboch krajín odviedli mimoriadne dobrú prácu,“ dodal van Langh.
Holandská prokuratúra informovala o nájdených predmetoch na tlačovej konferencii v meste Assen na východe krajiny ešte začiatkom tohto mesiaca, píše AP. Miesto, kde sa nachádza tretí zlatý náramok, zostáva neznáme. Van Langh však prisľúbil, že pátranie bude pokračovať a že verdikt súdu v procese s podozrivými sa očakáva už v najbližších týždňoch.
Zlatá ceremoniálna helma je mierne preliačená, zatiaľ čo nájdené náramky sa do rumunského múzea vrátili v perfektnom stave. Po lúpeži mali holandské úrady k dispozícii zábery z bezpečnostných kamier. Bolo na nich vidieť troch ľudí, ktorí pomocou páčidla otvárali dvere múzea, a následne bolo vidieť výbuch.
Predtým, ako bola prilba nájdená, panovali obavy, že by ju mohli roztaviť, lebo bola v dôsledku jej slávy a charakteristického vzhľadu prakticky nepredajná.
