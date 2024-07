Zlatý hlas z Prahy Karel Gott sa narodil pred 85 rokmi

Plzeň/Bratislava 13. júla (TASR) – Česká aj slovenská hudobná verejnosť si v týchto dňoch pripomenie nedožitých 85 rokov speváka Karla Gotta. Kreslo pre Božský hlas z Prahy je od 1. októbra 2019 prázdne a hudobná aj odborná verejnosť sa pýta, či slávneho maestra dokáže niekto nahradiť. Na hudobnej scéne bol skoro šesť desiatok rokov a úspech tohto výnimočného umelca prerástol hranice československej a českej hudobnej scény.



Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Po presťahovaní do Prahy sa vyučil za elektromontéra v ČKD Praha. Otec vždy trval na tom, aby sa syn vyučil a získal poctivé remeslo. A maminka zase podporovala jeho lásku k muzike. Od roku 1957 začal amatérsky spievať, rok na to sa zúčastnil na súťaži Hledáme nové talenty v pražskom Slovanskom dome. U publika mal úspech, u odbornej poroty však neuspel. Začal pravidelne vystupovať v známych pražských kaviarňach Alfa a Vltava. V roku 1960 urobil skúšky na konzervatórium, študoval spev u Konstantina Karenina.



Prvým výraznejším úspechom bola jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. S orchestrom Karla Vlacha nahral Písničku pro Martinu. Vo výsledkoch ankety Zlatý slávik sa objavil už v prvom ročníku za rok 1962. Vyhral Waldemar Matuška, Gottovi patrilo 49. miesto, dostal tri hlasy. Rok nato už anketu vyhral.



V roku 1963 dostal angažmán v pražskom Divadle Semafor. Prvým predstavením, v ktorom účinkoval, bolo Zuzana není pro nikoho doma. Gott v ňom spieval tri piesne, Sáňe, Oči sněhem zaváté a Zdvořilý Woody. Pieseň Oči sněhem zaváte sa stala najväčším hitom roku 1963. V Semafore sa spoznal s bratmi Ladislavom a Jiřím Štaidlom, v roku 1965 odišli, aby založili vlastné divadlo Apollo. Prvú premiéru mal program z názvom Pouť pro dva.



V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V júni 1966 súťažil na Bratislavskej lýre s dvoma piesňami, Mám rozprávkový dom Věroslava Matušíka a Pošli to dál, ktorú mu zložil kolega z divadla Apollo Jaromír Klempíř. Rozprávkový dom získal zlatú lýru. Spoločnosť Artia vydala do zahraničia Gottovu prvú platňu pod názvom The Golden Voice Of Prague. Mala úspech hlavne v Nemecku. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vyšiel prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V nemecky hovoriacich krajinách so predalo 450.000 platní a Gott dostal skutočne prívlastok Zlatý hlas z Prahy.



Karel Gott so skupinou koncertoval v československom pavilóne na svetovej výstave v Montreale, od júna 1967 potom účinkoval so skupinou Ladislava Štaidla v hoteli Frontier v Las Vegas, na pódiu, kde spieval aj Elvis Presley. V marci 1968 zastupoval Rakúsko na Veľkej cene Eurovízie s piesňou Tausend Fenster, ktorú zložil Udo Jürgens, v októbri 1968 získal Zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Rio de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady karneval.



Jeho popularita stále rástla, dokladoval to predaj platní aj anketa Zlatý slávik, v ktorej bol od roku 1969 až po 1982 vždy prvý. Za výnimočnú umeleckú činnosť dostal 3. mája 1977 titul Zaslúžilý umelec a 30. apríla 1985 aj titul Národný umelec.



Počas viac ako 55-ročnej úspešnej speváckej dráhy získal prakticky všetko, čo sa získať dalo. Bol držiteľom 22 československých, 20 českých zlatých slávikov, vlastnil viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek.



V americkom Las Vegas sa 7. januára 2008 oženil, za manželku si zobral Ivanu Macháčkovú. Spolu mali dve dcéry, Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu mal Karel Gott dve dcéry Dominiku a Luciu. K 70. narodeninám vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac nato albumová kolekcia 36 CD s názvom Mé písně – Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z obdobia rokov 1965 až 1992 a tri bonusové CD.



V ďalších šiestich rokoch od apríla 2010 vydal desať albumov a kompilácií, medzi nimi album s nahrávkami ľudových piesní pod názvom Lidovky mého srdce, swingový album Sentiment, albumy Dotek lásky a S pomocí přátel. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi Karla Gotta. Bol jedným z hlavných hostí 1. júla 2017 na festivale Topfest v Piešťanoch.



K 80. narodeninám vydal Supraphon 'Božskému Kájovi' dve špeciálne kolekcie, mapujúce najobľúbenejšie piesne z priebehu takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch. Prvý s názvom Karel Gott 80/80 – Největší hity 1964 – 2019 na 4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962 – 2019. Na oboch nechýba jeho posledný hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo. V novembri 2020 vydala skupina Kryštof spoločnú pieseň s Karlom Gottom Vánoční.



V júli 2021 vyšla knižne exkluzívna autobiografia Karel Gott Má cesta za štěstím a v septembri 2023 aj ako audiokniha. V júni 2024 vydal Supraphon k nedožitým 85. narodeninám vinylový dvojalbum To nejlepší z nejlepšího 1964-2019, ktorý ponúka 26 hitov Karla Gotta.