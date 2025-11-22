< sekcia Zahraničie
Zlatými v Českom sláviku sú Ewa Farna, V. Noid Bárta a skupina Kabát
Praha 22. novembra (TASR) – Česká hudobná verejnosť pozná držiteľov ocenení Český slavík za rok 2025. Pražský Forum Karlín bol v piatok večer (21. 11.) miestom slávnostného galavečera tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety, ktorá si zapísala už 63. ročník od jej vzniku v roku 1962 a 27. večer samostatnej českej ankety. Hlasovanie prebiehalo od 10. septembra do 9. novembra.
V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila prvenstvo z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Je to jej štvrtý zlatý slávik. Naviac získala aj titul absolútny slávik. Strieborná pozícia patrí Lucii Bílej, ktorá sa dlhé roky stále nesie na vlne úspechu. Pred pár dňami vydala nový album Obyčejná holka. Tretie miesto patrí Monike Absolonovej, je to jej tretí bronzový slávik v rade. Tejto dámskej trojici patrí rovnaké umiestnenie ako v minulom ročníku.
V kategórii hudobné skupiny nič nové, kapely si zopakovali predchádzajúci ročník, zlatá pozícia pre Kabát, je to ich trinásta zlatá soška. Na striebornej pozícii je skupina Chinaski, bronzový slávik patrí skupine Mirai. Kabát aj Chinaski ohlasujú na budúci rok veľké koncertné turné.
Prekvapenie priniesla kategória spevákov. Pred rokom bronzový a teraz zlatý je Václav Noid Bárta. Na druhej pozícii po štyroch zlatých slávikoch po sebe je Marek Ztracený. Na bronzovej pozícii po troch druhých miestach je Vojtěch Dyk. Všetci traja získali ocenenia aj v minulom roku.
Kategóriu hip hop & rap vyhral Calin, je to jeho tretie prvenstvo po sebe. Na striebornej pozícii je Viktor Sheen, bronzová je formácia ATMO music, ktorá si s Viktorom vymenila miesta z predchádzajúceho ročníka.
Najobľúbenejšou skladbou poslucháčov Rádia Impuls vo vysielaní je pieseň Zastav mě Mareka Ztraceného, ktorý si prevzal cenu rádia. Televízni diváci počas priameho prenosu rozhodovali o kategórii objav roka, nominovanýi boli Šimon Opp, Renne Dang, Mat213 a skupina Jamaron. Prvenstvo získal Renne Dang.
Do Siene slávy uviedli rockera Vladimíra Mišíka Je štvrtým oceneným, pred ním to boli Jiří Suchý za rok 2022, Václav Neckář (2023) a Marta Kubišová (2024). Túto kategóriu vytvorili organizátori prvýkrát v roku 2022. Vladimír Mišík sa ospravedlnil kvôli zdravotným ťažkostiam a cenu prevzal jeho syn Adam Mišík.
Zahraničným hosťom večera bol Talian Drupi. Tento dnes 78 ročný spevák je u nás veľmi dobre známy ešte z predchádzajúcej éry. Viackrát účinkoval v Československu, hitmi boli jeho piesne Picola e Fragile, Sereno é či Vado via.
