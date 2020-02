Zlikvidovali posledný ilegálny tábor migrantov na severovýchode Paríža

Paríž 4. februára (TASR) - Poriadkové sily začali v utorok evakuovať obyvateľov posledného existujúceho táboriska migrantov, ktoré bez povolenia úradov vzniklo na severovýchode Paríža. Ide o operáciu, ktorá je súčasťou kampane s cieľom odradiť azylantov od života v uliciach francúzskej metropoly.



Podľa spravodajského portálu France Info o tom na svojom konte na sociálnej sieti Twitter informovala parížska prefektúra. Pripomenula, že minulý týždeň bolo z oblasti Porte d'Aubervilliers evakuovaných vyše 1400 migrantov.



Parížska primátorka Anne Hidalgová v utorok vyslovila očakávanie, že situácia v tejto časti mesta - v okolí Porte de la Villette - sa po vysťahovaní táboriska ilegálnych prisťahovalcov upokojí a miestni obyvatelia sa vrátia k svojmu obvyklému spôsobu života.



Dodala, že parížska prefektúra v snahe zabrániť vzniku stanových táborov v najbližšom období vyšle do ulíc príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorých úlohou bude "dynamické a stále" monitorovanie situácie v daných lokalitách.



Po uzatvorení veľkého tábora imigrantov v Calais v roku 2016 sa mnohí migranti presunuli do Paríža, kde založili niekoľko nelegálnych táborov. Hoci miestne úrady tieto tábory pravidelne odstraňujú, migranti ich zakrátko budujú znova v inej časti mesta.



Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner sa pred časom zaviazal, že do konca roku 2019 odstráni všetky nelegálne tábory migrantov v meste. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa malo byť vybudovanie prístreší pre azylantov, ako aj deportácia migrantov, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá.



Francúzske úrady v tejto súvislosti nedávno vyhlásili, že nasadzujú políciu tak, aby zabránila migrantom v návrate do zničených táborov.



"Nebudeme pokračovať v nekonečnom kolobehu evakuácií nasledovaných opätovným zakladaním (táborov)," uviedol pre novinárov šéf parížskej polície Didier Lallement.



Kritici danej politiky však tvrdia, že pokým vláda migrantom nezabezpečí dlhodobé ubytovanie alebo perspektívu legálneho pobytu, budú sa vracať do ulíc.