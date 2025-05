Zlínsky filmový festival pripomenie 60 rokov slovenskej animácie

Bratislava 27. mája (TASR) - Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín Film Festival počas svojho 65. ročníka oslávi 60 rokov slovenskej animácie. „Uvedie dve pásma krátkych slovenských animovaných filmov, jedno pre dospelých a druhé pre detských divákov,“ informovala TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Dodala, že v oficiálnom súťažnom i nesúťažnom programe festivalu, ktorý sa koná od 29. mája do 4. júna, sa predstaví aj 18 súčasných slovenských a koprodukčných filmov.



„Dospelým divákom bude určená profilová sekcia zakladateľa slovenskej animácie Viktora Kubala s jeho desiatimi krátkymi filmami, v sekcii pre deti so šiestimi krátkymi filmami sa predstavia aj ďalší slovenskí tvorcovia,“ priblížila Nôtová s tým, že zo zbierok SFÚ sa v Zlíne celkovo premietne 16 klasických animovaných krátkych filmov.



Pásmo nazvané Svet Viktora Kubala tvoria autorove snímky z obdobia rokov 1944 až 1982, uvedie ho teoretička animovaného filmu Eva Šošková. „V roku 2025 oslavuje slovenská animácia 60 rokov svojej existencie. Hoci je za prvý slovenský animovaný film považovaná Studňa lásky z roku 1944 od zakladateľa slovenskej animácie Viktora Kubala, slovenský animovaný film sa inštitucionalizoval až v roku 1965,“ ozrejmila Šošková.



Prvý nadšenec animácie Viktor Kubal podľa nej nebol v tvorbe podporený vedením štátneho filmu aj preto, že v spoločnom Československu už existovala v Česku široká sieť tvorcov a štúdií a česká animácia už rezonovala v zahraničí. „Na Slovensku sa však stále skloňovala jej slabá ekonomická rentabilita. Navyše nadšencov pre animáciu bolo na Slovensku málo,“ tvrdí teoretička animovaného filmu s tým, že okrem Kubala, ktorý odišiel od filmu ku kreslenému humoru, to boli v 50. rokoch Vlastimil Herold a Libuše Černá. „Ako profesionáli prišli na Slovensko zo štúdia Bratři v triku, ale ani ich reklamná tvorba v oddelení Triku a grafu nepresvedčila vedenie filmu, aby investovalo do slovenskej animácie,“ vysvetlila Šošková.



Podľa nej sa situácia v slovenskom animovanom filme začala meniť až v 60. rokoch minulého storočia. „Na základe neutíchajúceho záujmu zamestnancov z oddelenia Triku a grafu o animovaný film, tlaku ich ďalších podporovateľov a úspešného pôsobenia Viktora Kubala v Spravodajskom filme, bola systematická výroba animovaných filmov na Slovensku nakoniec podporená vedením štátneho filmového podniku. Od roku 1965 sa už hovorí o Skupine kresleného filmu,“ dodala. Obe pásma animovaných filmov, ktoré uvedie zlínsky festival, už predstavujú tvorbu štátneho štúdia Slovenská filmová tvorba Bratislava.