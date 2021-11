Zlínsky kraj v ČR pre covid obmedzí spoločenský život na 14 dní

Zlín 23. novembra (TASR) - Zlínsky kraj sa pre pandemickú situáciu chystá obmedziť na najmenej dva týždne spoločenský život. Zrušené by tam od budúceho týždňa mali byť hromadné akcie nad 100 ľudí, informovali v utorok Novinky.cz.



Avizované patrenia majú podľa hajtmana Radima Holiša (ANO) pomôcť nemocniciam, ktoré sú už na pokraji svojich kapacít. Presnejšie informácie o ďalších opatreniach neposkytol. Povedal iba, že školy, firmy a služby by mali naďalej fungovať. Športové podujatia by mali prebiehať bez divákov.



Rozhodnúť o opatreniach sa má však definitívne v piatok s tým, že by následne mali začať platiť od pondelka.