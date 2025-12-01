< sekcia Zahraničie
Zločinec z Bosny a Hercegoviny utiekol a na Donbase bojuje za Rusov
Stjepanoviča srbský súd podľa agentúry Hina odsúdil za vojnové zločiny spáchané počas občianskej vojny v Bosne a Hercegovine.
Autor TASR
Záhreb 1. decembra (TASR) - Bývalý príslušník bosnianskosrbskej armády Novak Stjepanovič sa pridal k paramilitárnym jednotkám bojujúcim v prospech Moskvy na ukrajinskom území a tým sa vyhol nástupu do väzenia. Informoval o tom v pondelok portál Detektor. Stjepanoviča srbský súd podľa agentúry Hina odsúdil za vojnové zločiny spáchané počas občianskej vojny v Bosne a Hercegovine, píše TASR.
Odvolací súd v Belehrade 13. júna 2025 pre Stjepanoviča (známeho aj pod prezývkou Krke) potvrdil prvostupňový rozsudok 13 rokov väzenia za vraždu, mučenie, neľudské zaobchádzanie, znásilnenie a krádež. Išlo o nezákonné zadržiavanie a smrť civilistov v dedine Borkovac neďaleko Bratunacu vo východnej Bosne v máji 1992. Podľa rozsudku tiež znásilnil 19-ročnú ženu, ktorá bola nezákonne zadržiavaná spolu s rodinou.
Justičné orgány v Bosne a Hercegovine jeho obžalobu z roku v roku 2009 presunuli do susedného Srbska, kam Stjepanovič utiekol.
Belehradský súd vyniesol prvostupňový trest v decembri 2024, ale nenariadil jeho väzbu ani zákaz opustiť Srbsko. Centrum pre humanitárne právo z Belehradu monitorovalo pojednávanie a pre portál Detektor potvrdilo, že Stjepanovič sa zúčastnil na vyhlásení rozsudku.
Podľa analýzy fotografií, ktoré neskôr zverejnil na sociálnych sieťach, opustil Srbsko a pridal sa k ruským paramilitárnym jednotkám v Doneckej oblasti. Na fotografii z apríla je vo vojenskej uniforme obklopený ďalšími vojakmi v zariadení pripomínajúcom vojenský bunker.
Na fotografii z mája vo vojenskej uniforme s nápisom „Ozbrojené sily Ruska“ napísal: „Bohom predurčený bojovať za spravodlivosť celý život“.
Vstup do polovojenských jednotiek v zahraničí je trestným činom v Bosne a Hercegovine aj v Srbsku, hrozí mu za to niekoľkoročný trest odňatia slobody.
Odvolací súd v Belehrade 13. júna 2025 pre Stjepanoviča (známeho aj pod prezývkou Krke) potvrdil prvostupňový rozsudok 13 rokov väzenia za vraždu, mučenie, neľudské zaobchádzanie, znásilnenie a krádež. Išlo o nezákonné zadržiavanie a smrť civilistov v dedine Borkovac neďaleko Bratunacu vo východnej Bosne v máji 1992. Podľa rozsudku tiež znásilnil 19-ročnú ženu, ktorá bola nezákonne zadržiavaná spolu s rodinou.
Justičné orgány v Bosne a Hercegovine jeho obžalobu z roku v roku 2009 presunuli do susedného Srbska, kam Stjepanovič utiekol.
Belehradský súd vyniesol prvostupňový trest v decembri 2024, ale nenariadil jeho väzbu ani zákaz opustiť Srbsko. Centrum pre humanitárne právo z Belehradu monitorovalo pojednávanie a pre portál Detektor potvrdilo, že Stjepanovič sa zúčastnil na vyhlásení rozsudku.
Podľa analýzy fotografií, ktoré neskôr zverejnil na sociálnych sieťach, opustil Srbsko a pridal sa k ruským paramilitárnym jednotkám v Doneckej oblasti. Na fotografii z apríla je vo vojenskej uniforme obklopený ďalšími vojakmi v zariadení pripomínajúcom vojenský bunker.
Na fotografii z mája vo vojenskej uniforme s nápisom „Ozbrojené sily Ruska“ napísal: „Bohom predurčený bojovať za spravodlivosť celý život“.
Vstup do polovojenských jednotiek v zahraničí je trestným činom v Bosne a Hercegovine aj v Srbsku, hrozí mu za to niekoľkoročný trest odňatia slobody.