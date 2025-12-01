Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Zahraničie

Zločinec z Bosny a Hercegoviny utiekol a na Donbase bojuje za Rusov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stjepanoviča srbský súd podľa agentúry Hina odsúdil za vojnové zločiny spáchané počas občianskej vojny v Bosne a Hercegovine.

Autor TASR
Záhreb 1. decembra (TASR) - Bývalý príslušník bosnianskosrbskej armády Novak Stjepanovič sa pridal k paramilitárnym jednotkám bojujúcim v prospech Moskvy na ukrajinskom území a tým sa vyhol nástupu do väzenia. Informoval o tom v pondelok portál Detektor. Stjepanoviča srbský súd podľa agentúry Hina odsúdil za vojnové zločiny spáchané počas občianskej vojny v Bosne a Hercegovine, píše TASR.

Odvolací súd v Belehrade 13. júna 2025 pre Stjepanoviča (známeho aj pod prezývkou Krke) potvrdil prvostupňový rozsudok 13 rokov väzenia za vraždu, mučenie, neľudské zaobchádzanie, znásilnenie a krádež. Išlo o nezákonné zadržiavanie a smrť civilistov v dedine Borkovac neďaleko Bratunacu vo východnej Bosne v máji 1992. Podľa rozsudku tiež znásilnil 19-ročnú ženu, ktorá bola nezákonne zadržiavaná spolu s rodinou.

Justičné orgány v Bosne a Hercegovine jeho obžalobu z roku v roku 2009 presunuli do susedného Srbska, kam Stjepanovič utiekol.

Belehradský súd vyniesol prvostupňový trest v decembri 2024, ale nenariadil jeho väzbu ani zákaz opustiť Srbsko. Centrum pre humanitárne právo z Belehradu monitorovalo pojednávanie a pre portál Detektor potvrdilo, že Stjepanovič sa zúčastnil na vyhlásení rozsudku.

Podľa analýzy fotografií, ktoré neskôr zverejnil na sociálnych sieťach, opustil Srbsko a pridal sa k ruským paramilitárnym jednotkám v Doneckej oblasti. Na fotografii z apríla je vo vojenskej uniforme obklopený ďalšími vojakmi v zariadení pripomínajúcom vojenský bunker.

Na fotografii z mája vo vojenskej uniforme s nápisom „Ozbrojené sily Ruska“ napísal: „Bohom predurčený bojovať za spravodlivosť celý život“.

Vstup do polovojenských jednotiek v zahraničí je trestným činom v Bosne a Hercegovine aj v Srbsku, hrozí mu za to niekoľkoročný trest odňatia slobody.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí