Zločinec zo zoznamu Europolu, ktorý sa ukrýval aj v SR, nakrátko ušiel
V utorok mal prejsť zruba 50 metrov od budovy súdu do cely vyšetrovacej väzby, ale podarilo sa mu vyvliecť si ruky z pút a policajtom utiekol.
Autor TASR
Budapešť 8. augusta (TASR) - Poliakovi, ktorý figuroval na zozname Europolu medzi najhľadanejšími zločincami Európy, a ktorého v pondelok zadržali vo východomaďarskom Miškovci maďarskí policajti, sa v utorok podarilo nakrátko policajtom ujsť. Podľa servera index.hu sudca Peštianskeho ústredného obvodného súdu ho za tento útek v piatok odsúdil na jeden rok väzenia s podmienečným odkladom na tri roky a očakáva sa, že do niekoľkých dní bude odovzdaný slovinským úradom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Muž, ktorý spáchal trestné činy v Slovinsku a v Poľsku, sa pred útekom do Maďarska dlhodobo zdržiaval na Slovensku.
V utorok mal prejsť zruba 50 metrov od budovy súdu do cely vyšetrovacej väzby, ale podarilo sa mu vyvliecť si ruky z pút a policajtom utiekol. Po piatich hodinách úteku ho však opäť chytili.
„Nič také som za desaťročia svojej praxe obhajcu nevidel,“ povedal pre index.hu obhajca muža Zoltán Somos. Na súde sa ukázalo, že páchateľ Daniel Tomasz P. predtým hrával futbal a jeho slovenská priateľka bola uznávaná bežkyňa, s ktorou niekoľkokrát trénoval, takže polícia nemala veľkú šancu ho dobehnúť. Po piatich hodinách ho vypátrali a zadržali na povale domu v šiestom budapeštianskom obvode.
Na 49-ročného Poliaka boli vydané dva zatykače. Slovinská polícia po ňom pátrala pre sexuálne napadnutie. Závažný trestný čin spáchal v Portoroži v lete 2022. Poľské úrady po ňom pátrali, pretože utiekol pred výkonom trestu odňatia slobody na tri roky za majetkové trestné činy.
Poliak, ktorého ako nebezpečného zločinca evidovala aj nemecká a rakúska polícia, figuroval na stránke najhľadanejších osôb Europolu.
Muža, ktorý bol už dva roky na úteku, v úzkej spolupráci hľadali policajti z viacerých európskych krajín. Podľa posledných informácií, ktoré maďarské orgány dostali, do Maďarska mohol utiecť zo Slovenska, kde sa dlhodobo zdržiaval.
Spoločná práca vyšetrovateľov spolu s informáciami získanými od slovinských a slovenských orgánov viedla k výsledku v priebehu niekoľkých dní. Vyšetrovatelia muža vypátrali v Miškovci a príslušníci KR NNI spolu s políciou Boršodsko-abovsko-zemplínskej stolice tohto nebezpečného muža zadržali v pondelok v centre Miškovca.
Súd v utorok rozhodol, že Poliak pôjde do vyšetrovacej väzby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
