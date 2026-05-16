Zlodeja lebky svätej Zdislavy budú stíhať na slobode
Autor TASR
Praha 16. mája (TASR) - Okresný súd v Českej Lípe v sobotu nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podještědí. Trestne stíhať budú 35-ročného obvineného na slobode. TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz.
„Obvinený bol prepustený na slobodu, pretože neboli zistené dôvody na väzbu. Zložil sľub, že nebude páchať trestnú činnosť a bude sa pravidelne podliehať dohľadu probačného úradníka,“ upresnil predseda súdu Roman Koťátko.
Muža polícia obvinila z trestných činov krádeže a výtržníctva za čo mu hrozí až osem rokov väzenia. Vzniesť chcela tiež obvinenie z hanobenia pozostatkov, avšak po konzultácii so štátnym zastupiteľstvom tak zatiaľ neurobila.
Orgány činné v trestnom konaní navrhovali stíhať páchateľa väzobne pre obavy z ovplyvňovania svedkov, z úteku aj hrozby pokračovania v trestnej činnosti. Sudkyňa ani jeden z týchto dôvodov neuznala a nariadila obvineného okamžite prepustiť.
Páchateľ lebku ukradol v utorok podvečer z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Zlodej podľa českého portálu do baziliky pribehol v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz. Podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie svätej Zdislavy a údajne ju chcel súkromne pochovať. Lebku po krádeži zalial do betónu.
Český historik Jaroslav Šebek v rozhovore pre TASR uviedol, že zdôvodnenie krádeže lebky považuje za šialené. Vysvetlením by podľa neho mohol byť zatiaľ nekomentovaný duševný stav páchateľa. Motív páchateľa ho prekvapil, očakával skôr satanistu či veriaceho, ktorý chcel mať relikviu doma. Myslí si, že ak sa z lebky podarí odstrániť betón, bude poškodená.
Svätá Zdislava je uctievaná ako patrónka rodín, kongregácií sestier, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Blahorečili ju v roku 1907 a za svätú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995.
