Zlodeji autom vrazili do butiku Louis Vuitton, ukradli nielen kabelky

Paríž 17. mája (TASR) - Zlodeji v stredu skoro ráno vrazili autom do dverí obchodu s dizajnérskym oblečením značky Louis Vuitton a ukradli odtiaľ kabelky a iné hodnotné predmety. Stalo sa to už druhýkrát v tomto roku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Obchod s luxusným tovarom v meste Lille na severovýchode Francúzska zlodeji vykradli už v januári, keď si odniesli väčšinu jeho sortimentu.



Stredajšia krádež sa odohrala na svitaní, pričom zlodeji sa museli vyhnúť stĺpikom na chodníku pred budovou. Tie pribudli pred prestížnou budovou v štýle art deco po januárovej krádeži.



Auto počas krádeže narazilo do fasády budovy, uviedol pre AFP policajný zdroj. Odmietol však uviesť výšku škôd spôsobených krádežou firme s luxusným oblečením, ktorú vlastní najbohatší človek na svete Bernard Arnault.



Starosta Lille Martine Aubry uviedol, že mesto pred budovou postaví novú prekážky, aby budovu i obchod ochránilo. Manažment okrem toho zvažuje aj inštaláciu bariér vnútri budovy.