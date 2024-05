Zlodeji káblov spôsobili výpadok slovensko-maďarského ropovodu

Budapešť 30. mája (TASR) - Okresná prokuratúra okolia Budína vzniesla obvinenie voči dvom mužom a jednej žene, ktorí ukradli časť kábla zabezpečujúceho prevádzku ropovodu smerujúceho zo Slovenska do Maďarska. Hlavná prokuratúra Peštianskej stolice to uviedla pre agentúru MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Traja páchatelia z mesta Fót, ležiaceho 20 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta, vyhľadávali detektorom kovov medené káble uložené v zemi na území Peštianskej stolice, ktoré sa následne snažili vykopať a ukradnúť.



Vo februári 2023 sa im podarilo detegovať priemyselný kábel v oblasti obce Alsónémedi. Pomocou ručného náradia vykopali káblové vedenie uložené v plastovej ochrannej rúre, z ktorého odrezali kus dlhý zhruba 20 centimetrov. Vykopanú jamu nezasypali.



Páchatelia prestrihnutím kábla spôsobili niekoľkohodinovú poruchu v elektronickom systéme koordinácie prepravy ropy zo Slovenska do Maďarska, čo malo za následok dočasné prerušenie prepravy ropy.



Úplné obnovenie činnosti ropovodu trvalo niekoľko dní. Náklady na odstránenie škody spôsobenej odrezaním a krádežou kábla v hodnote 3000 forintov (necelých osem eur) dosiahli takmer štyri milióny forintov (okolo 10.000 eur).



V marci 2023 sa trojica pokúsila odcudziť kábel aj pri obci Pilismarót, avšak policajti páchateľov prichytili pri čine.



Prokuratúra obvinila páchateľov z prečinu marenia prevádzky podniku verejného záujmu a krádeže, uvádza sa v oznámení.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)