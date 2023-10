Zlodeji kradli z NATO kerozín, miešali ho s naftou a predávali

Rím/Brusel 3. októbra (TASR) - Z potrubia Severoatlantickej aliancie ukradli zlodeji v priebehu niekoľkých rokov najmenej 800.000 litrov kerozínu, ktorý potom zmiešaný s naftou predávali motoristom na bežných čerpacích staniciach. Hovorkyňa Agentúry pre podporu a obstarávanie NATO potvrdila nemeckej tlačovej agentúre DPA, že zlodeji kradli letecké palivo z potrubia blízko belgicko-francúzskej hranice, píše TASR.



Na krádež sa prišlo v roku 2019, o pokroku vo vyšetrovaní prípadu teraz informovala finančná polícia v talianskom Rimini. Zločinecká skupina totiž letecké palivo vozila do Talianska, kam sa prostredníctvom troch spriaznených firiem dostalo až na čerpacie stanice. Podľa DPA sa zatiaľ nevie, či motoristom spôsobilo škody na vozidlách. Talianska finančná polícia uvádza, že zlodeji ukradli až 900.000 litrov kerozínu.



DPA poznamenáva, že táto krádež prebiehajúca v rozmedzí niekoľkých rokov je pikantná aj tým, že Stredoeurópsky systém potrubí (CEPS) predstavuje dôležitú súčasť logistického systému NATO. Nachádza sa na území Belgicka, Francúzska, Holandska, Luxemburska a Nemecka a je určený na to, aby v ktoromkoľvek okamihu dokázal zásobovať Alianciu ropnými produktmi. Napojené sú naň aj letecké základne, napríklad aj v nemeckom Ramsteine.



Z ekonomických dôvodov NATO umožňuje používať potrubie aj na prepravu leteckého paliva pre civilné účely. Zásobujú ním tak letiská v Amsterdame, Frankfurte, Bruseli, Luxemburgu aj Zürichu.



Podľa hovorkyne agentúry NATO nie je známe, že by sa od odhalenia tohto prípadu v roku 2019 čosi podobné opakovalo. Ako poznamenala, 5300 kilometrov dlhé potrubie je chránené viacvrstvovým bezpečnostným systémom a zúčastnené štáty vykonali opatrenia, aby takýmto krádežiam v budúcnosti zabránili.



V súvislosti s touto krádežou už odsúdili v Belgicku päť osôb. Trestné stíhanie vo veci však pokračuje.