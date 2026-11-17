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Zlodeji ukradli 130-kilogramový kostolný zvon
Polícia nechce špekulovať o tom, prečo zvon ukradli, no je podľa nej možné, že sa ho niekto pokúsi predať do zberu kovového odpadu.
Autor TASR
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Ottawa 17. novembra (TASR) - Zlodeji ukradli 120-ročný kostolný zvon s hmotnosťou viac ako 130 kilogramov z kostolnej veže v kanadskej provincii Manitoba, uviedla v pondelok tamojšia polícia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a stanice CBC.
„V súčasnosti nie je známe, ako ani kedy zvon preniesli z veže,“ uviedli vyšetrovatelia. Kráľovská kanadská jazdná polícia uviedla, že by ocenila, keby si verejnosť všímala, či sa tento zvon niekde neobjaví.
Zvon je podľa polície vyrobený z mosadze a zdobený ornamentmi. Zlodejov podľa nej však mohol zaujať skôr materiál, z ktorého bol vyrobený, než jeho zdobenie. Polícia nechce špekulovať o tom, prečo zvon ukradli, no je podľa nej možné, že sa ho niekto pokúsi predať do zberu kovového odpadu.
„Kontaktovali sme všetky výkupne kovového odpadu a recyklačné spoločnosti v okolí vrátane tých vo Winnipegu a upozornili sme ich, aby si dávali pozor práve na tento zvon,“ uviedla príslušníčka Kráľovskej kanadskej jazdnej polície Merry Ploegová.
Na zverejnených fotografiách je zobrazená poškodená drevená zvonica kostola ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v obci Fraserwood severne od mesta Winnipeg.
Zvon podľa združenia Manitoba Historical Society priviezli zo Švajčiarska do Kanady v roku 1906, keď postavili pôvodný kostol. Ten zničil požiar v roku 1940 a súčasný chrám postavili v roku 1942.
„V súčasnosti nie je známe, ako ani kedy zvon preniesli z veže,“ uviedli vyšetrovatelia. Kráľovská kanadská jazdná polícia uviedla, že by ocenila, keby si verejnosť všímala, či sa tento zvon niekde neobjaví.
Zvon je podľa polície vyrobený z mosadze a zdobený ornamentmi. Zlodejov podľa nej však mohol zaujať skôr materiál, z ktorého bol vyrobený, než jeho zdobenie. Polícia nechce špekulovať o tom, prečo zvon ukradli, no je podľa nej možné, že sa ho niekto pokúsi predať do zberu kovového odpadu.
„Kontaktovali sme všetky výkupne kovového odpadu a recyklačné spoločnosti v okolí vrátane tých vo Winnipegu a upozornili sme ich, aby si dávali pozor práve na tento zvon,“ uviedla príslušníčka Kráľovskej kanadskej jazdnej polície Merry Ploegová.
Na zverejnených fotografiách je zobrazená poškodená drevená zvonica kostola ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v obci Fraserwood severne od mesta Winnipeg.
Zvon podľa združenia Manitoba Historical Society priviezli zo Švajčiarska do Kanady v roku 1906, keď postavili pôvodný kostol. Ten zničil požiar v roku 1940 a súčasný chrám postavili v roku 1942.