Zlodeji ukradli auto šéfa izraelského vojenského spravodajstva

Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Izraelská armáda prešetruje svoje protokoly, ktoré sa týkajú ochrany predstaviteľov veliacich zložiek. Podnetom pre to je krádež auta šéfa vojenského spravodajstva priamo z garáže jeho bytového domu. Informoval o tom v piatok denník The Times of Israel (TOI).



Diskusiu o bezpečnosti vedúcich predstaviteľov židovského štátu a dôslednosti previerok osôb, ktoré sa pohybujú v ich blízkosti, vyvolal tento týždeň aj prípad muža pracujúceho v dome izraelského ministra obrany Bennyho Ganca.



Tento upratovač a správca domu bol vyšetrovateľmi obvinený zo špionáže, ktorej sa dopustil, keď hackerom spájaných s Iránom údajne chcel ponúkať citlivé informácie vojenského charakteru.



Chalivovo auto bolo zrejme súčasťou vlny krádeží v štvrti Tel Avivu, kde generál Aharon Chaliva býva. Polícia sa domnieva, že zlodeji sa špeciálne nezameriavali na auto patriace generálovi, keďže z tej istej garáže boli ukradnuté aj ďalšie osobné vozidlá.



TOI však poznamenal, že otázniky vyvoláva fakt, že ku krádeži vôbec mohlo dôjsť, keďže generál Chaliva je stráženou osobou.



Aharon Chaliva sa stal šéfom vojenskej spravodajskej služby začiatkom tohto roka po tom, čo predtým slúžil ako šéf operačného riaditeľstva izraelských ozbrojených síl.