Zlodeji na Novom Zélande ukradli testovací stan

Wellington 1. apríla (TASR) - Zlodeji, ktorí na Novom Zélande ukradli stan na testovanie prítomnosti koronavírusu, sa sami mohli nakaziť a mali by sa nechať otestovať, tvrdí miestna polícia. Správu priniesla v stredu agentúra AFP.



Zlodeji ukradli stan spred nemocnice v Aucklande, kde slúžil na testovanie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 na vtákoch kivi. O krádeži informovala šéfka organizácie East Health Trust Loretta Hansenová, ktorá ho mala na starosti.



"Odsekli ho na úrovni zeme. Bol zaskrutkovaný do betónu," povedala Hansenová vo videu na sociálnej sieti Facebook.



Šéf miestneho policajného zboru Brett Meale apeloval na zlodejov, aby stan vrátili a nechali sa otestovať na koronavírus. Vírus SARS-CoV-2 vie podľa dostupných informácií na látkových povrchoch prežiť niekoľko dní.



"Ak ste prišli do kontaktu so stanom, navrhujem, aby ste sa nechali otestovať," vyzval Meale.



Organizácii East Health Trust sa už podarilo získať nový stan. Nový Zéland dosiaľ potvrdil 708 prípadov nákazy koronavírusom a jedno úmrtie.