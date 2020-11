Zlodeji ukradli z colného úradu 6,5 milióna eur

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia v stredu oznámili, že pátrajú po podozrivých, ktorí z priestorov colného úradu na západe krajiny ukradli hotovosť vo výške 6,5 milióna eur. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Krádež bola profesionálne naplánovaná aj vykonaná: traja dosiaľ neidentifikovaní páchatelia sa dostali k trezoru pomocou vŕtačky z priľahlej miestnosti nachádzajúcej sa v sklade budovy," uvádza sa v policajnej správe.



Krádež sa odohrala v nedeľu 1. novembra v meste Emmerich am Rhein pri hranici s Holandskom. Svedkovia tvrdia, že okolo 6.00 h počuli zvuky vŕtačky a o tri hodiny neskôr traja muži oblečení v čiernom striedavo vychádzali a vchádzali do budovy, aby zložili náklad do bielej dodávky.



Ďalší svedok údajne videl muža prechádzať sa okolo colného úradu. Muž vraj neskôr nastúpil do auta a zamieril rovnakým smerom ako dodávka.



Fotografie muža, ktoré poskytli svedkovia, zverejnila polícia. Tá zároveň ponúka odmenu 100.000 eur za informácie, ktoré by viedli k zaisteniu a prípadnému odsúdeniu podozrivých.