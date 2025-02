Zlodeji v Pennsylvánii ukradli 100.000 vajec, polícii chýbajú stopy

Harrisburg 6. februára (TASR) – Zlodeji na východe USA ukradli z nákladného auta 100.000 vajec. Polícia po páchateľoch pátra, no chýbajú jej stopy. TASR informuje na základe správy agentúry AP zverejnenej vo štvrtok.



Kuriózny prípad sa odohral v sobotu približne o 20.40 h miestneho času (nedeľa 2.40 SEČ) v meste Antrim Township v okrese Franklin County v americkom štáte Pennsylvánia. Vajcia za približne 40.000 dolárov patrili spoločnosti Pete & Gerry’s Organics', uviedla v stredu hovorkyňa miestnej polície strážnička Megan Frazerová.



"Záležitosť berieme vážne a robíme všetko pre to, aby sme ju vyriešili čo najrýchlejšie," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



"Ešte nikdy počas svojej kariéry som nepočula, že by niekto ukradol stotisíc vajec. Je to unikát," vyhlásila Frazerová, ktorá je strážničkou už 12 rokov.



Vyšetrovatelia preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a žiadajú o pomoc aj miestnych obyvateľov, chýbajú im však informácie, ktoré by ju ich k páchateľom priviedli.



Polícia predpokladá, že motívom krádeže bola vysoká cena vajec v obchodoch. Priemerná cena jedného balenia 12 vajec dosiahla v decembri 4,15 amerického dolára. Americké ministerstvo pôdohospodárstva však podľa AP očakáva, že cena tento rok stúpne ešte o 20 percent.



Vtáčia chrípka núti chovateľov každý mesiac vybiť približne jeden milión sliepok, čo tlačí cenu vajec nahor. Náklady chovateľov sa oproti letu roku 2023 viac než zdvojnásobili, dodáva AP.