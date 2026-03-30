VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy
Zlodeji násilím otvorili vstupné dvere, aby sa dostali do miestnosti na prvom poschodí, a následne ušli cez záhrady múzea.
Rím 30. marca (TASR) - Zlodeji pred týždňom ukradli obrazy Pierra Augusta Renoira, Paula Cézanna a Henriho Matissa z múzea v Taliansku, uviedla v nedeľu polícia. Štyria maskovaní muži vnikli do vily Nadácie Magnani Rocca neďaleko Parmy na severe Talianska a v noci z nedele na pondelok odcudzili umelecké diela, povedal hovorca polície pre agentúru AFP, píše TASR.
O krádeži informovala talianska televízia Rai. Tá uviedla, že išlo o obrazy „Ryby“ od Renoira, ktorý vznikol okolo roku 1917, „Zátišie s čerešňami“ od Cézanna z roku 1890 a „Odaliska na terase“, ktorý namaľoval Matisse v roku 1922.
Zlodeji násilím otvorili vstupné dvere, aby sa dostali do miestnosti na prvom poschodí, a následne ušli cez záhrady múzea. Krádež trvala menej ako tri minúty, bola dobre naplánovaná a zorganizovaná, uviedlo múzeum pre televíziu Sky TG24. Vďaka bezpečnostnému systému, a tiež rýchlemu zásahu polície a ochranky sa im nepodarilo dostať ďalej, dodalo. Polícia skúma záznamy z kamerového systému múzea aj okolitých budov, uviedol hovorca polície.
Nadácia Magnani Rocca, vzdialená 20 kilometrov od Parmy, spravuje zbierku historika umenia Luigiho Magnaniho, ktorá zahŕňa aj diela od Albrechta Dürera, Petra Paula Rubensa, Anthonisa Van Dycka, Francisca Goyu a Clauda Moneta. Bola založená v roku 1977.
Krádež je najnovšou zo série lúpeží zameraných na významné múzeá v Európe. Vlani v októbri sa zlodeji vlámali do svetoznámeho Louvru v Paríži za bieleho dňa a za menej ako osem minút utiekli so šperkami v hodnote 102 miliónov dolárov.
