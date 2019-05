Francúzsko: Žlté vesty pokračovali v protestoch aj pred eurovoľbami

Najnovšie zhromaždenia v Paríži a iných mestách sa konali deň pred tým, ako budú Francúzi hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. V samotnom hlavnom meste sa tentoraz zišlo približne 1100 ľudí.

Paríž 25. mája (TASR) - Približne 3200 prívržencov hnutia tzv. žltých viest vyšlo túto sobotu do ulíc francúzskych miest, čo predstavuje oveľa nižšiu účasť než pri predošlých protestoch, ktoré sa vo Francúzsku začali už pred vyše polrokom. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na správu rozhlasovej siete France Info, ktorá vychádzala z údajov francúzskeho ministerstva vnútra.



Najnovšie zhromaždenia v Paríži a iných mestách sa konali deň pred tým, ako budú Francúzi hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. V samotnom hlavnom meste sa tentoraz zišlo približne 1100 ľudí.



Minulý víkend sa podľa údajov francúzskej vlády zúčastnilo na tamojších protestoch žltých viest zhruba 15.500 osôb. Spočiatku pritom akcie v rámci tohto hnutia prilákali niekedy až 250.000 Francúzov a nezriedka dochádzalo k násilným zrážkam s bezpečnostnými silami, pripomenula DPA.



Protesty žltých viest boli túto sobotu naplánované aj v Lyone, kde v predošlý večer utrpelo zranenia 13 ľudí pri výbuchu spôsobenom pravdepodobne odpálením tzv. balíkovej bomby. Miestna prefektúra sprísnila bezpečnostné opatrenia a vyzvala obyvateľov, aby zachovali ostražitosť.



Blokády ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom. Počet účastníkov protestných zhromaždení sa však postupne znižuje.