Žlté vesty v posledný deň eurovolieb chystajú protest v Bruseli

Brusel 22. mája (TASR) - Hnutie žltých viest vyzýva svojich priaznivcov na účasť na nedeľňajšom masovom proteste proti "európskej diktatúre". Pokojná demonštrácia sa má konať v posledný deň volieb do Európskeho parlamentu (EP), informovala v stredu tlačová agentúra Belga.



Organizátori uviedli, že na zhromaždení, ktoré má začať okolo 13.00 h miestneho času pri bruselskej železničnej stanici Gare du Nord, sa zúčastní minimálne 2000 demonštrantov.



Záujemcov o účasť na proteste lákajú organizátori prostredníctvom webovej stránky hnutia žltých viest pod mobilizačným heslom "26. máj: Celá Európa do Bruselu!". Účasť zatiaľ potvrdilo 1300 ľudí, ďalších okolo 9000 osôb prejavilo záujem.



"Dňa 26. mája vás voláme k veľkej pokojnej demonštrácii v európskom hlavnom meste, aby sme ich prinútili pochopiť, že ak nebudú robiť to, o čom hovoria, my zostaneme v uliciach", uvádza sa na internetovej stránke žltých viest.



Iniciátori protestu odsudzujú "antidemokratický a ultraliberálny" charakter EÚ. Upozornili, že Európsky parlament, ktorého zostavu určujú voliči, nemá právomoc navrhovať zákony.



"Európska komisia rozhoduje o všetkom a bez akejkoľvek demokratickej kontroly. Európske inštitúcie sú vystavené tlaku 25.000 lobistov prítomných v jednej európskej metropole," tvrdia vo svojej výzve iniciátori protestu. Podľa ich slov sú práve ich prejavy a verejné akcie modelom priamej demokracie, kde "všeobecný záujem prevláda nad osobnými záujmami".



(spravodajca TASR Jaromír Novak)