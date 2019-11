Žlté vesty vo Francúzsku si pripomenú prvé výročie svojho vzniku

Paríž 15. novembra (TASR) - Hnutie tzv. žltých viest zvolalo na nadchádzajúci víkend viac než 140 zhromaždení a pochodov. Vzhľadom na to, že na víkend pripadne prvé výročie vzniku tohto hnutia, očakáva sa relatívne vysoká účasť. Francúzske prefektúry preto povolali do služby posily, informoval spravodajský portál LCI.



Podľa vládnych zdrojov existujú obavy, že medzi sympatizantov žltých viest sa opäť zamiešajú násilníci z radov ultraľavice.



Mnohí zo sympatizantov žltých viest chcú na víkend cestovať do Paríža, kde vedenie hnutia v rámci "totálnej mobilizácie" naplánovalo blokádu objazdu na námestí Place de l'Étoile.



V pláne je aj prienik na triedu Champs-Élysées, kde od vlaňajšieho decembra platí zákaz verejných zhromaždení. Vyhlásený bol po tom, ako tam vlani v decembri vyčíňal radikálne naladený dav, pričom napáchal škody aj na Víťaznom oblúku.



Ďalší chcú obsadiť obchodný dom IKEA, rušnú ulicu Boulevard de la Madeleine, ako aj pobočku Apple Store, keďže "ide o americkú firmu, ktorá vyniká platením minimálnych daní vo Francúzsku".



Parížska prefektúra v snahe zabrániť opakovaniu ničenia obchodov a mestského mobiliáru a vyčíňaniu "urbánnej gerily" povolala na víkend do služby všetky svoje jednotky.



V pohotovosti budú aj hasiči, záchranka, súkromné bezpečnostné služby, justičné orgány, dopravná i imigračná polícia, ako aj tajné služby.



Kým do prvej série demonštrácií a blokád ciest sa 17. novembra 2018 v celom Francúzsku zapojilo asi 282.000 ľudí, postupne ich počet klesal, pričom na akciách počas posledných víkendov sa v celej krajine zúčastnilo len niekoľko tisíc ľudí.



Protesty a demonštrácie boli často pokojné, ale niekedy mali dramatický priebeh vďaka excesom a násilnostiam, ktoré viedli aj k rabovaniu či vypaľovaniu obchodov a ničeniu áut i budov.



Spravodajská spoločnosť RTL v piatok v súvislosti s tým informovala, že hnutie žltých viest stálo francúzsky štát už 2,5 miliardy eur.



Poisťovne odškodnili 13.000 podnikov a firiem, ktoré boli vyplienené alebo zničené. Ide o náhrady v celkovej výške 230 miliónov eur.



Okrem toho od začiatku hnutia žltých viest si pracovný uväzok muselo skrátiť 75.000 zamestnancov v hoteloch a stravovacích zariadeniach, obchodoch a doprave.



Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny palív nezvýšila, ale protestujúci prišli s ďalšími požiadavkami vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.



Prezident Macron v polovici decembra zareagoval balíkom daňových úľav a mzdových príplatkov. Takisto sľúbil — a aj uskutočnil - veľké celonárodné diskusie a konzultácie.



Aj keď požiadavky žltých viest pred rokom podporovala väčšina obyvateľov Francúzska, mnohí z nich si už neželajú pokračovanie protestov a opätovnú "mobilizáciu".



Podľa prieskumov inštitútu Elabe, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu, sa k požiadavkám žltých viest hlási 55 percent Francúzov, ale 63 percent opýtaných si neželá návrat k masovým demonštráciám.