Zlyhal aj druhý štart japonskej rakety Kairos

Tokio 18. decembra (TASR) — Súkromnej japonskej firme Space One v stredu ani na druhý pokus nevyšiel premiérový štart jej nosnej rakety Kairos, ktorá mala na obežnú dráhu vynášať malé satelity. Spoločnosť v krátkom vyhlásení uviedla, že let prerušila po niekoľkých minútach po tom, čo dospela k záveru, že je nepravdepodobné, že raketa svoj let dokončí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr AP a AFP.



Osemnásťmetrová raketa Kairos 2 na tuhé palivo odštartovala z prefektúry Wakajama v strednom Japonsku. Do vesmíru mala vyniesť päť malých satelitov - jeden od taiwanskej vesmírnej agentúry a zvyšok od japonských startupov.



Štart bol pôvodne plánovaný na sobotu, no museli ho dvakrát odložiť pre silný vietor. Nasledoval po neúspešnom pokuse z 13. marca, keď raketa iniciovala samodeštrukciu päť sekúnd po štarte. Niesla satelit, ktorý mal monitorovať vojenské aktivity Severnej Kórey. Podľa Space One príčinu zlyhania prvého letu spočívala v zlom nastavení pohonu prvého stupňa rakety.



Riaditeľ Space One Mamoru Endo novinárom v stredu povedal, že problémy nastali 80 sekúnd po štarte. "Údaje ukazujú, že raketa letela západným smerom namiesto pôvodne plánovaného južného smeru," konštatoval Endo s tým, že sa ju nepodarilo dostať na správny kurz.



Space One sa chce stať prvou súkromnou japonskou spoločnosťou, ktorá vynesie na obežnú dráhu satelit. Jej cieľom je oživiť japonský vesmírny priemysel prostredníctvom malej nosnej rakety a napodobniť úspech americkej spoločnosti SpaceX Elona Muska, ktorý má zmluvy s NASA a ministerstvom obrany.



Spoločnosť Space One so sídlom v Tokiu bola založená v roku 2018. Investovali do nej veľké japonské firmy ako Canon Electronics, IHI či Šimizu, ako aj Japonská rozvojová banka. Plánovala až 20 štartov ročne namiesto súčasných šiestich, s ktorými počíta vládou financovaný vesmírny program.



Tomu dominuje národná agentúra JAXA, ktorá vyvinula rakety H3 a Epsilon, podarilo sa jej vyslať sondu na Mesiac a odobrať vzorky z asteroidu.



Space One plánuje aj tretí štart rakety Kairos. Jeho termín zatiaľ nie je známy.