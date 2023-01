Zlyhanie systému leteckého úradu zrejme nespôsobil kybernetický útok

Washington 11. januára (TASR) - Nič nenasvedčuje tomu, že za počítačovým problémom, ktorý spôsobil narušenie letovej prevádzky v Spojených štátoch, je kybernetický útok. Oznámil to v stredu Biely dom s tým, že o veci upovedomili aj amerického prezidenta Joea Bidena, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prezidenta dnes ráno o zlyhaní systému Federálneho úradu pre letectvo (FAA) informoval minister dopravy. V tomto momente nijaké dôkazy nenasvedčujú, že by išlo o kybernetický útok, no prezident ministerstvu dopravy nariadil, aby boli príčiny (zlyhania) plne vyšetrené," uviedla na sociálnej sieti Twitter hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová.



Zároveň dodala, že FAA bude poskytovať pravidelnú aktualizáciu situácie.



V dôsledku počítačového zlyhania prichádza v stredu k meškaniu vnútroštátnych i medzinárodných letov v rôznych častiach Spojených štátov. FAA dokonca musela leteckým spoločnostiam nariadiť, aby do 9.00 washingtonského času (15.00 SEČ) pozastavili odlety vnútroštátnych liniek.



Zlyhanie sa týka systému, ktorý upozorňuje pilotov a letiskový personál na celý rad záležitostí vrátane prebiehajúcej výstavby na letiskách, náhlych letových obmedzení alebo poškodeného vybavenia letiska.



Americký letecký úrad uviedol, že daný problém už rieši. "V súčasnosti vykonávame posledné overovacie kontroly a znovu načítavame systém," uvádza FAA.



Podľa agentúry AP malo meškanie o 8.00 h washingtonského času (14.00 h SEČ) už vyše 2500 letov a zrušených bolo viac ako 150 letov.