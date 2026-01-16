< sekcia Zahraničie
Zmena názvu ministerstva obrany môže stáť USA až 125 miliónov dolárov
Trump vtedy vyhlásil, že ministerstvo vojny je „oveľa vhodnejší názov, najmä vzhľadom na to, v akej situácii sa svet práve nachádza“. Ministerstvo vojny podľa neho „proste znie lepšie“.
Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Snaha administratívy prezidenta Donalda Trumpa premenovať ministerstvo obrany na ministerstvo vojny môže amerických daňových poplatníkov stáť až 125 miliónov dolárov. Vyplýva to z analýzy rozpočtového úradu Kongresu, píše TASR podľa webu MilitaryTimes.com.
Podľa 11-stranovej analýzy by „mierne zavedenie“ zmeny názvu stálo asi desať miliónov dolárov, no ak by sa nový názov prijal „široko a rýchlo“ v rámci celého ministerstva, tak až 125 miliónov. Odhad označila za „neistý“, pretože Pentagón „neposkytol informácie“ o vykonaní Trumpovho dekrétu zo septembra minulého roka.
Trump vtedy vyhlásil, že ministerstvo vojny je „oveľa vhodnejší názov, najmä vzhľadom na to, v akej situácii sa svet práve nachádza“. Ministerstvo vojny podľa neho „proste znie lepšie“.
„Vyhrali sme prvú svetovú vojnu, vyhrali sme druhú svetovú vojnu, vyhrali sme všetko predtým a medzi tým,“ vyhlásil Trump v septembri v Oválnej pracovni po boku šéfa Pentagónu Peta Hegsetha. „A preto sme sa rozhodli prebudiť a zmenili sme názov na ministerstvo vojny,“ dodal.
Podľa Hegsetha návrat k ministerstvu vojny by signalizoval „maximálnu smrtiacu silu, nie vlažnú zákonnosť; násilný účinok, nie politickú korektnosť“.
Septembrový dekrét prezidenta povoľuje nové označenie ako „sekundárny názov“, oficiálny názov ministerstva obrany zostáva nezmenený. Formálna zmena názvu si vyžaduje súhlas Kongresu, to sa však doteraz nestalo.
Demokratický senátor za štát Oregon Jeff Merkley, ktorý si ako jeden z dvoch senátorov vyžiadal správu, označil snahu o zmenu názvu za pokus o „vládnutie na efekt v tom najhoršom zmysle slova“. „Namiesto toho, aby sa Trump a jeho kumpáni zameriavali na znižovanie cien potravín alebo zdravotnej starostlivosti, zameriavajú sa na márnivé projekty, ako je premenovanie ministerstva obrany,“ uviedol. Podľa neho prezident „nerobí nič pre podporu národnej bezpečnosti ani pre pomoc príslušníkom ozbrojených síl a ich rodinám“.
Ministerstvo vojny zaviedol prezident George Washington v roku 1789. Po druhej svetovej vojne ho prezident Harry S. Truman nahradil na základe Zákona o národnej bezpečnosti z roku 1947 Národným vojenským zriadením (NME - National Military Establishment), ktoré zlúčilo pozemné, námorné a vzdušné sily. NME bolo o dva roky neskôr premenované na ministerstvo obrany. Podľa päťuholníkového tvaru jeho sídla pri Washingtone sa nazýva aj Pentagón.
Podľa 11-stranovej analýzy by „mierne zavedenie“ zmeny názvu stálo asi desať miliónov dolárov, no ak by sa nový názov prijal „široko a rýchlo“ v rámci celého ministerstva, tak až 125 miliónov. Odhad označila za „neistý“, pretože Pentagón „neposkytol informácie“ o vykonaní Trumpovho dekrétu zo septembra minulého roka.
Trump vtedy vyhlásil, že ministerstvo vojny je „oveľa vhodnejší názov, najmä vzhľadom na to, v akej situácii sa svet práve nachádza“. Ministerstvo vojny podľa neho „proste znie lepšie“.
„Vyhrali sme prvú svetovú vojnu, vyhrali sme druhú svetovú vojnu, vyhrali sme všetko predtým a medzi tým,“ vyhlásil Trump v septembri v Oválnej pracovni po boku šéfa Pentagónu Peta Hegsetha. „A preto sme sa rozhodli prebudiť a zmenili sme názov na ministerstvo vojny,“ dodal.
Podľa Hegsetha návrat k ministerstvu vojny by signalizoval „maximálnu smrtiacu silu, nie vlažnú zákonnosť; násilný účinok, nie politickú korektnosť“.
Septembrový dekrét prezidenta povoľuje nové označenie ako „sekundárny názov“, oficiálny názov ministerstva obrany zostáva nezmenený. Formálna zmena názvu si vyžaduje súhlas Kongresu, to sa však doteraz nestalo.
Demokratický senátor za štát Oregon Jeff Merkley, ktorý si ako jeden z dvoch senátorov vyžiadal správu, označil snahu o zmenu názvu za pokus o „vládnutie na efekt v tom najhoršom zmysle slova“. „Namiesto toho, aby sa Trump a jeho kumpáni zameriavali na znižovanie cien potravín alebo zdravotnej starostlivosti, zameriavajú sa na márnivé projekty, ako je premenovanie ministerstva obrany,“ uviedol. Podľa neho prezident „nerobí nič pre podporu národnej bezpečnosti ani pre pomoc príslušníkom ozbrojených síl a ich rodinám“.
Ministerstvo vojny zaviedol prezident George Washington v roku 1789. Po druhej svetovej vojne ho prezident Harry S. Truman nahradil na základe Zákona o národnej bezpečnosti z roku 1947 Národným vojenským zriadením (NME - National Military Establishment), ktoré zlúčilo pozemné, námorné a vzdušné sily. NME bolo o dva roky neskôr premenované na ministerstvo obrany. Podľa päťuholníkového tvaru jeho sídla pri Washingtone sa nazýva aj Pentagón.