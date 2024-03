Zmenšujúce sa množstvo snehu ohrozuje strediská a vysokohorské druhy

Bayreuth 14. marca (TASR) - Až osmina lyžiarskych stredísk po celom svete môže mať na konci tohto storočia nedostatok prírodného snehu v dôsledku klimatickej zmeny. Uvádza to nemecká vedecká správa zverejnená v stredu večer. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



"Zmena klímy výrazne mení typické vzorce prírodných snehových zrážok. To spôsobuje ťažké, ale rôznorodé následky pre lyžiarske strediská po celom svete," povedala Veronika Mitterwallnerová z katedry pre ekológiu športu na Univerzite v Bayreuthe.



"Očakáva, že vo všetkých lyžiarskych oblastiach nastane zásadný pokles v počte dní s prírodnou snehovou pokrývkou, a to podľa každého odhadovaného scenára s emisiami," uviedla Mitterwallnerová, ktorá viedla výskum snehovej pokrývky v siedmich veľkých horských regiónoch obľúbených medzi vyznávačmi zimných športov. Úbytok snehu je obzvlášť pozorovateľný v nižších nadmorských výškach, píše sa v štúdii zverejnenej v časopise PLOS ONE.



Lyžiarsky turistický ruch bude musieť zareagovať a zrejme sa bude presúvať do vyšších polôh, čo bude mať pravdepodobne smrtiace následky pre vysokohorské rastliny a živočíchy.



Mnoho lyžiarskych stredísk podľa štúdie zápasí s ekonomickými dopadmi tohto presúvania, aj keď niektoré sa možno uchýlia k používaniu umelého snehu. Zároveň bude treba vybudovať nové cesty a ďalšiu infraštruktúru, aby sa sprístupnili oblasti vzdialené od husto obývaných oblastí, čo bude mať ďalší dopad na prírodné zdroje.



Obzvlášť vážny vplyv to bude zrejme mať na vysokohorské druhy, ktoré sú už aj tak ohrozené.



Štúdia sa zameriavala na vplyvy klimatickej zmeny na každoročnú pokrývku prírodného snehu v siedmich oblastiach s vysokým stupňom lyžiarskej aktivity - v Alpách v Európe, Andách, Apalačských vrchoch a v Skalnatých horách na americkom kontinente, Austrálskych Alpách, Japonských Alpách a Novozélandských Alpách.



Približne 69 percent analyzovaných oblastí sa nachádza v európskych Alpách, ktoré sú najväčší svetový lyžiarsky trh.



Podľa štúdie môže do konca storočia úplne prísť o pokrývku prírodného snehu 13 percent lyžiarskych stredísk za predpokladu, že emisie skleníkových plynov budú vysoké, čo bude mať väčší dopad na zmenu klímy. Asi 20 percent nebude mať do konca tohto storočia ani polovicu dní s úplnou snehovou pokrývkou oproti počtu dní v doterajšej histórii.