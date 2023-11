Zmenu názvu materskej školy Anny Frankovej v Nemecku vyvolal pobúrenie

Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Plán vypustiť meno Anny Frankovej z názvu materskej školy v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyvolal v pondelok vlnu kritiky. V čase rastúceho antisemitizmu by to bol "zlý signál", informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Materská škola vo východonemeckom meste Tangerhütte niesla meno mladej holandskej židovky, ktorej denník o skrývaní sa pred nacistami je svetoznámou pripomienkou hrôz vojny.



Nový názov "Prieskumník sveta" riaditeľka škôlky obhajovala pre noviny Volksstimme tým, že príbeh dievčaťa z Holandska je ťažko pochopiteľný pre deti aj pre rodičov z prisťahovaleckého prostredia.



Miestne úrady v Tangerhütte uviedli, že návrh nového názvu je súčasťou širšej reorganizácie materskej školy. Doteraz nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie, pričom sa zohľadnia "aktuálne verejné diskusie".



Odstránenie mena Anny Frankovej vyvolalo pobúrenie v období nárastu protižidovských incidentov v Nemecku v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a hnutím Hamas.



Navrhovaná zmena názvu vysiela "zlý signál v čase rastúceho antisemitizmu", uviedlo združenie Miteinander. V spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko bojuje proti antisemitizmu, rasizmu a pravicovému extrémizmu.



"Ak je niekto ochotný tak ľahkovážne vymazať vlastnú históriu, najmä v týchto časoch obnoveného antisemitizmu a pravicového extrémizmu, môže to v nás vyvolať len hlboké obavy o kultúru pamäti v našej krajine," povedal Christoph Heubner z Medzinárodného auschwitzkého výboru (IAK).



Anna Franková, tínedžerka z Amsterdamu, sa dva roky skrývala s rodinou v stiesnenom priestore v tajnom prístavku za ich domom. Po ich odhalení osem členov rodiny vyviezli do koncentračných táborov, ako jediný prežil iba otec Otto Frank. Anna zomrela na týfus v koncentračnom tábore Bergen-Belsen vo veku 15 rokov.