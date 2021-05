Zmenu ústavy podporuje 48 percent Japoncov

Tokio 3. mája (TASR) - Zmenu japonskej ústavy podporuje 48 percent obyvateľov, zatiaľ čo proti je 31 percent. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil denník Mainiči šimbun, informovali v pondelok predmetné noviny.



Prieskum sa konal na celoštátnej úrovni 18. apríla, pred japonským Pamätným dňom ústavy, ktorý pripadá na 3. mája. Ide o 74. výročie účinnosti tohto najvyššieho zákona; do platnosti vstúpil v roku 1947.



Päťdesiatjeden percent respondentov podporilo revíziu článku 9 (zakazujúceho vojnu ako prostriedok urovnávania medzinárodných sporov týkajúcich sa štátu) s cieľom špecifikovať úlohu Japonských sebaobranných síl (JSDF), zatiaľ čo 30 percent opýtaných bolo proti takémuto kroku.



Výsledky prieskumu však nemožno porovnávať s predchádzajúcim prieskumom z apríla 2020, keď bol premiérom ešte Šinzó Abe, a to vzhľadom na rozdiely v metódach a kladených otázkach, podotýka Mainiči šimbun.



Prepracovanie ústavy vtedy podporilo 36 percent respondentov, opačný postoj vyjadrilo 46 percent. Minulý rok podporilo návrh na stanovenie existencie JSDF v ústave, vypracovaný vládnucou Liberálnodemokratickou stranou (LDP), 34 percent respondentov, pričom 24 percent bolo proti.



Myšlienku vyjasniť postavenie JSDF v japonskej ústave presadil Abe v máji 2017 a jeho LDP ju zaradila medzi štyri body pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z roku 2018. Súčasný japonský premiér Jošihide Suga, ktorý Abeho nahradil v septembri 2020, vyhlásil, že dané štyri body hodlá "zdediť", pretože sú pre LDP "odrazovým mostíkom na diskusiu".