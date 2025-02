Zmeny v USAID ovplyvnili aj neziskové organizácie v ČR

Praha 9. februára (TASR) - Plán administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na znižovanie rozpočtu Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) ovplyvnil už aj niektoré neziskové organizácie v Českej republike. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy stanice CNN Prima News.



Americký miliardár Elon Musk na začiatku februára vyhlásil, že spolu s prezidentom Donaldom Trumpom plánujú zrušiť USAID. "Korupcia je tam taká, aká sa málokedy vidí. Zatvorte to!" napísal v piatok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



"Z amerických prostriedkov máme asi štvrtinu nášho ročného rozpočtu, čo môže predstavovať približne jednu miliardu korún (približne 39 miliónov eur). Týka sa to najmä štyroch krajín, kde pracujeme s americkou humanitárnou pomocou. Ide o Sýriu, Ukrajinu, Demokratickú republiku Kongo a Arménsko" povedal pre CNN Prima News Marek Štýs z neziskovej organizácie Človek v tiesni.



"Osemdesiat až deväťdesiat percent toho, čo robíme, patrí pod humanitárnu pomoc, ktorá zachraňuje životy. Je tam rozdeľovanie potravín, sú tam nutričné programy (či) poskytovanie prístrešia. Na Ukrajine napríklad aj zazimovanie. Vo všetkých krajinách sprístupňujeme pitnú vodu," ozrejmil Štýs.



Organizácia pre pomoc utečencom podľa CNN Prima News používa americké financie priamo v Čechách. "Dvadsiateho siedmeho januára sme dostali list, že máme zmraziť všetky aktivity v rámci jedného veľkého a jedného menšieho projektu. Celkovo ide asi o 700.000 korún (takmer 28.000 eur). Týka sa to terénnej práce pre ukrajinských utečencov v ubytovniach v Moravskosliezskom a Plzenskom kraji," povedal riaditeľ organizácie Martin Rozumek.



V podobnej situácii sa ocitlo aj komunitné centrum pre utečencov Kalyna v Pardubiciach. Očakávalo zhruba 800.000 českých korún (asi 32.000 eur), z ktorých časť už prijalo na bankový účet. "Tieto peniaze boli priamo určené na prácu s ukrajinskými utečencami, aby boli pracovne sebestační, a tak nezávislí od nášho štátu, a naopak, aby boli prínosom," ozrejmila riaditeľka centra Petra Srdínková.



USAID vlani poskytla 42 percent celkovej humanitárnej pomoci vo svete, na ktorú dohliada OSN. Štýs preto podotkol, že USA pre svoje rozhodnutia ohľadom agentúry môžu stratiť do istej miery globálny vplyv, pokiaľ k nim naozaj dôjde, píše CNN Prima News.