Zmierňovanie opatrení v Maďarsku príde po zaočkovaní 3 miliónov ľudí

Budapešť 8. apríla (TASR) - Do piatich až šiestich dní budú v Maďarsku zaočkované prvou dávkou vakcíny proti novému druhu koronavírusu tri milióny obyvateľov, vtedy rozhodne vláda o ďalšom zmiernení karanténnych opatrení. Povedal to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý vyjadril nádej, že do konca apríla budú môcť byť otvorené terasy reštaurácií.



Podľa spravodajského servera portfolio.hu Gulyás dodal, že do konca mája by mohli byť otvorené všetky v súčasnosti zatvorené zariadenia, avšak povinnosť nosenia rúšok zrejme ešte dlhý čas zostane v platnosti.



O očkovacích preukazoch šéf úradu vlády povedal, že sa o nich rozhodne v čase, keď bude vakcína podaná 3,5 milióna až štyrom miliónom ľudí.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok vyhlásil, že počet zaočkovaných v ten deň dosiahol 2,5 milióna, preto sa v stredu môžu otvoriť obchody a prevádzky služieb.



V Maďarsku do štvrtka zaočkovali 2.608.084 osôb, z nich 1.077.947 dostalo aj druhú dávku vakcíny.



V zmysle nariadenia vlády od stredy skrátili zákaz vychádzania na obdobie od 22.00 h do 05.00 h. Obchody môžu byť otvorené od 05.00 h do 21.30 h, pričom na desať štvorcových metrov plochy predajne bude môcť byť len jeden nakupujúci.



Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 4814 potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu, celkový počet infikovaných v koronavírusovej pandémii dosiahol 698.490. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v tomto čase 272 pacientov. Počet obetí covidu tak stúpol na 22.681.











