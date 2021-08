Zmiznutého bieloruského aktivistu našli obeseného v Kyjeve

Kyjev 3. augusta (TASR) - Nezvestného bieloruského občana Vytaľa Šyšova našli v utorok obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve. Podľa tlačovej agentúry UNIAN začala kauzu vyšetrovať polícia, pričom bude preverovať aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu maskovanú za samovraždu.



Šyšov viedol mimovládnu organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Táto organizácia pomáha občanom Bieloruska, ktorí sa chcú usadiť na Ukrajine, s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka.



Partnerka a spolupracovníci nemali o Šyšovovi správy od pondelka rána, keď si bol v parku zabehať. Do pátrania po ňom sa zapojili policajti, dobrovoľníci aj policajní psovodi. O jeho zmiznutí bola informovaná Ukrajinská bezpečnostná služba, pohraničná stráž i polícia.



Podľa agentúry UNIAN, ktorá sa odvolala na policajné zdroje, sa zo Šyšovovho mobilu uskutočnilo niekoľko "prezvonení", keď bol hovor po prijatí okamžite prerušený.



Ukrajinská redakcia Deutsche Welle s odvolaním sa na bieloruské ľudskoprávne centrum Viasna uviedla, že Šyšov si predtým všimol, že ho niekto sleduje.



Podľa vyjadrení jeho známych, podišli k Šyšovovi a jeho priateľke viackrát podozrivé osoby, ktoré sa s nimi pokúšali nadviazať rozhovor. Neznáme osoby ho údajne opakovane sledovali aj počas behu v parku.



Agentúra AFP poznamenala, že po masových protestoch, ktoré v Bielorusku vypukli po vlaňajších kontroverzných prezidentských voľbách, Lukašenkov režim tvrdo zasahuje proti akejkoľvek forme nesúhlasu. Za posledný rok preto ušlo na susednú Ukrajinu, do Poľska či Litvy mnoho Bielorusov.



K Šyšovovej smrti došlo krátko po tom, ako bieloruská atlétka Kryscina Cimanovská cez víkend oznámila, že bola nútená odstúpiť z olympijských hier v Tokiu a hrozila jej násilná repatriácia za kritiku bieloruskej atletickej federácie.



Šprintérka, ktorej Poľsko v pondelok udelilo humanitárne vízum, uviedla, že sa obáva uväznenia, ak by sa vrátila do Bieloruska. Jej manžel Arsenij Zdanevič v pondelok agentúre AFP povedal, že ušiel z Bieloruska na Ukrajinu a dúfa, že sa k svojej manželke pripojí "v blízkej budúcnosti".



Lukašenko v máji vyvolal pobúrenie veľkej časti sveta, keď nariadil vyslať stíhačku, aby donútila posádku lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Grécka do Litvy pristáť v Minsku, kde následne zatkli jedného z cestujúcich - novinára Ramana Prataseviča, ktorý viedol web kritický k Lukašenkovi.



Bieloruská služba rozhlasovej stanice Radio Sloboda (RFE/RL) informovala, že organizácia Bieloruský dom je spájaná s bieloruským rodákom Siarhejom Karotkich. Ten sa údajne v radoch práporu Azov zapojil do bojov na Donbase a neskôr získal aj ukrajinské občianstvo.



Mimovládna organizácia: Aktivista Šyšov bol obeťou operácie plánovanej Lukašenkovým režimom

Mimovládna organizácia Bieloruský dom na Ukrajine (BDU) v utorok obvinila režim Alexandra Lukašenka zo zodpovednosti za smrť Vitaľa Šyšova, ktorého v utorok našli obeseného v parku v ukrajinskej metropole Kyjev.



"Niet pochýb, že ide o operáciu, ktorú čekisti plánovali s cieľom zlikvidovať Bielorusa, ktorý predstavoval pre režim reálne nebezpečenstvo," uvádza sa vo vyhlásení BDU obsahujúcom zmienku o agentoch prvej tajnej služby sovietskeho Ruska známej pod skratkou Čeka, ktorá bola predchodkyňou tajných služieb NKVD a KGB.



Nezvestného bieloruského občana Vitaľa Šyšova, ktorý viedol BDU a neboli o ňom správy od pondelka rána, našli v utorok obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve.



Podľa tlačovej agentúry UNIAN začala kauzu vyšetrovať polícia, pričom bude preverovať aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu maskovanú za samovraždu.



Predstaviteľ BDU Jurij Ščučko v utorok v rozhovore pre litovský spravodajský web LRT.lt uviedol, že po oznámení Šyšovovej nezvestnosti sa s priateľmi a dobrovoľníkmi zapojil do pátrania a bol aj pri nájdení Šyšovovho tela. Dodal, že na Šyšovovej tvári boli stopy po bití.



Podľa neho všetci ľudia aktívni v BDU dostali informáciu, že "na Ukrajinu kvôli ich fyzickej likvidácii prichádzajú ľudia z bieloruských jednotiek osobitného určenia a im podobných".



"Tieto informácie pochádzajú aj od (ukrajinskej tajnej služby) SBU. Povedali, že by sme mali byť opatrnejší, pretože existuje sieť agentov bieloruskej KGB a možné je všetko," spresnil Ščučko.



Šyšov viedol mimovládnu neziskovú organizáciu BDU. Ide o subjekt, ktorý občanom Bieloruska, čo sa chcú usadiť na Ukrajine, pomáha s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha teda aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka.



Ukrajinská redakcia Deutsche Welle s odvolaním sa na bieloruské ľudskoprávne centrum Viasna uviedla, že Šyšov si predtým všimol, že je sledovaný.