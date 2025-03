Zmiznutie a smrť dvojročného batoľaťa vo Francúzsku ešte neobjasnili

Marseille 27. marca (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok prepustila z väzby starých rodičov batoľaťa, ktoré sa v júli 2023 stratilo počas prázdninového pobytu v ich dome vo Francúzskych Alpách. Po Émilovi Soleilovi sa nenašli žiadne stopy až do konca marca minulého roka, keď turista v horách neďaleko domu jeho starých rodičov objavil lebku a zuby dieťaťa, informuje TASR.



Manželia Anne a Philippe Vedoviniovci boli zadržaní v utorok pre podozrenie z úmyselného zabitia a ukrytia tela. Ich výsluch na polícii trval 17 hodín. Zadržané boli aj dve dospelé deti Vedoviniovcov, doplnila agentúra AFP.



Pár hodín po skončení policajnej väzby pre niekoľkých príbuzných nebohého Émila Soleila prokurátor Jean-Luc Blachon na tlačovej konferencii v meste v Aix-en-Provence vôbec prvýkrát vyslovil hypotézu o „pravdepodobnosti zásahu tretej osoby“ do zmiznutia a smrti batoľaťa.



Émila videli naposledy živého susedia jeho starých rodičov 8. júla 2023 popoludní, keď sa sám prechádzal po ulici v obci Le Vernet vo Francúzskych Alpách. Napriek rozsiahlemu pátraniu sa po nezvestnom dieťati nepodarilo nájsť žiadne stopy. Až o deväť mesiacov neskôr objavil turista na mieste vzdialenom 1,7 kilometra od dediny chlapčekovu lebku a zuby. Polícia neskôr našla aj ďalšie kosti a časti chlapcovho oblečenia.



Ako informovala televízia TF1, Blachon vo štvrtok vysvetlil, že tieto kosti tam boli prevezené a uložené krátko pred tým, ako ich objavil náhodný turista. Potvrdzujú tiež, že telo dieťaťa sa nerozkladalo v oblečení nájdenom v lese. Okrem toho anatomické zmeny na lebke „naznačujú násilné poranenie tváre“, zdôraznil prokurátor. Znalecké posudky podľa neho naznačujú, že do Émilovho zmiznutia a smrti bola zapojená aj ďalšia osoba. V tejto súvislosti Blachon nevylúčil, že páchateľ pochádzal z rodiny obete.