Zmluva medzi Českom a Svätou stolicou je podľa Pavla protiústavná

Praha 22. mája (TASR) - Dohodnutá zmluva medzi Českom a Svätou stolicou je podľa prezidenta ČR Petra Pavla v rozpore s ústavným poriadkom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre Ústavný súd (ÚS), ktorý sa bude zaoberať návrhom skupiny senátorov na posúdenie súladu tejto zmluvy s českým ústavným poriadkom. Naopak, vláda či Česká biskupská konferencia zmluvu pred ÚS obhajujú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel sa stotožnil so senátormi v tom, že zmluva ako celok narúša východiskové ústavné princípy ČR ako zvrchovaného, sekulárneho a republikánskeho štátu a že zavádza privilegované postavenie katolíckej cirkvi. Privilegované postavenie sa podľa neho prejavuje napríklad v značne sťaženej možnosti zmluvu vypovedať alebo v tom, že na jej základe nie sú s činnosťou katolíckej cirkvi spojené také povinnosti ako u ostatných cirkví či náboženských spoločností.



„Som toho názoru, že privilegované postavenie katolíckej cirkvi konštruované Zmluvou vzhľadom na princípy rovnosti z ústavného hľadiska neobstojí,“ podotkol Pavel a dodal, že dôraz na sekularitu je považovaný za súčasť hodnotového základu ústavnosti ČR. „Za významný považujem aj fakt, že v Zmluve absentuje záväzok katolíckej cirkvi ako takej dodržiavať právny poriadok Českej republiky,“ podotkol prezident. Dodal, že v priebehu vyjednávania o podobe zmluvy bolo práve ustanovenie o takomto záväzku katolíckej cirkvi zo zmluvy vypustené, a to s ohľadom na stanovisko Svätej stolice.



Vláda má k situácii odlišný postoj a znenie zmluvy obhajuje. Odmieta tvrdenie, že by ohrozovala sekulárny charakter ČR či v porovnaní s inými cirkvami tú katolícku privilegovala. Podľa kabinetu Petra Fialu je zmluva s českým ústavným poriadkom kompatibilná. Podobne argumentovala aj Česká biskupská konferencia, ktorá zdôraznila, že dokument podľa nej neporušuje princíp náboženskej neutrality štátu, ale slobodu vyznania, naopak, garantuje.



Zmluvu medzi ČR a Svätou stolicou v Prahe podpísal Fiala a štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin vlani v októbri. V marci tohto roka ju napriek výhradám schválili českí poslanci, senátori sa však pre značné pochybnosti o jej ústavnosti následne obrátili na ÚS. Na podpis k prezidentovi sa tak zatiaľ nedostala a do rozhodnutia súdu ju ani nie je možné ratifikovať. Na žiadosť vlády ju ÚS posúdi prednostne. Česko je jednou z posledných európskych krajín, ktorá dohodou nemá upravené vzťahy so Svätou stolicou.