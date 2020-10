Zmluva o zákaze jadrových zbraní vstúpi do platnosti v januári 2021

New York 25. októbra (TASR) - Honduras v sobotu ratifikoval medzinárodnú Zmluvu o zákaze jadrových zbraní (TPNW), čím jej umožnil začiatkom budúceho roka vstúpiť do platnosti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia OSN.



Tento latinskoamerický štát sa tak stal 50. krajinou potrebnou na schválenie zmluvy, ktorá teraz môže nadobudnúť účinnosť. Štandardne by sa tak malo stať po 90 dňoch, teda 22. januára 2021.



"Dnešný deň je víťazstvom pre ľudstvo a prísľubom bezpečnejšej budúcnosti," vyjadril sa prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer prostredníctvom stanoviska.



Medzinárodná zmluva zakazuje použitie, vývoj, výrobu, testovanie a skladovanie jadrových zbraní, ako aj vyhrážanie sa ich použitím. Valné zhromaždenie OSN ju prijalo ešte v júli 2017 s podporou 122 krajín, na jej platnosť však bolo potrebná ratifikácia najmenej 50 štátmi.



Tento krok po oznámení privítalo viacero mimovládnych organizácií, vrátane Medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní (ICAN), ktorej bola udelená Nobelova cena za mier v roku 2017.



AFP však pripomína, že jadrové veľmoci Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Čína a Rusko túto dohodu ani len nepodpísali. Aktivisti ale dúfajú, že po nadobudnutí platnosti bude mať rovnaký vplyv ako predchádzajúce medzinárodné zmluvy - napríklad o zákaze použitia nášľapných mín či kazetovej munície - a aj tieto krajiny ju neskôr ratifikujú.