Zomrela Liliane Badourová-Esrailová, ktorá prežila Osvienčim

Paríž/Berlín 3. mája (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v piatok Francúzka Liliane Badourová-Esrailová, ktorá prežila internáciu v nacistickom koncentračnom tábore Osvienčim. Uviedla to v sobotu agentúra Kathpress s odvolaním sa na výkonného podpredsedu Medzinárodného osvienčimského výboru (IAK) Christophera Heubnera.



Badourová-Esrailová vyrastala so svojimi bratmi Renem a Henrim u starých rodičov v Biarritzi. Keďže boli pokrstení a vychovávaní v katolíckej viere, netušili, že sú židovského pôvodu. Keď mali byť jej bratia vo februári 1944 deportovaní, 19-ročná Liliane trvala na tom, že pôjde s nimi. V zbernom tábore Drancy pri Paríži sa stretla so svojím budúcim manželom Raphaelom Esrailom, ktorého zatkli ako člena francúzskeho odboja židovského pôvodu.



Po niekoľkých dňoch všetkých prepravili do Osvienčimu, kde Lilianini bratia skončili v plynových komorách. Raphael Esrail Osvienčim tiež prežil a s Liliane sa vzali v roku 1948.



Smrť svojich bratov v Osvienčime Liliane nikdy neprekonala a o svojom utrpení rozprávala vo Francúzsku i Nemecku.



Raphael Esrail nedávno predstavil v Berlíne nemecké vydanie spomienok svojej manželky s názvom Die Hoffnung auf einen Kuss. Auschwitz, Liliane und ich (Nádej na bozk. Osvienčim, Liliane a ja).