Zůna: Česká muničná iniciatíva má v tomto roku veľké ambície
Zůna je nominantom hnutia SPD, ktoré spolu s hnutím ANO pred voľbami iniciatívu kritizovali a hovorili, že ju po nástupe do vlády zrušia.
Autor TASR
Praha/Brusel 12. februára (TASR) - Česká muničná iniciatíva má podľa ministra obrany ČR Jaromíra Zůnu svoj význam, v minulom roku mala dobré výsledky a v tomto roku má veľké ambície. Povedal to vo štvrtok po rokovaní ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Zůna je nominantom hnutia SPD, ktoré spolu s hnutím ANO pred voľbami iniciatívu kritizovali a hovorili, že ju po nástupe do vlády zrušia. Premiér Andrej Babiš názor zmenil a projekt zachoval, informuje spravodajkyňa TASR.
„Česká muničná iniciatíva zaznievala v mnohých ohľadoch, je hodnotená veľmi pozitívne a skutočne má svoj význam,“ uviedol po rokovaní v Bruseli Zůna. Nechcel spresniť, či ministri hovorili aj o jej financovaní a či prípadne niektoré štáty prisľúbili viac prostriedkov. V stredu české médiá informovali o tom, že podľa slov nemenovaného vysokého vojenského predstaviteľa NATO je tohtoročným cieľom projektu zabezpečiť pre Kyjev muníciu v hodnote piatich miliárd eur, no zatiaľ krajiny prisľúbili len 1,4 miliardy eur.
„Môžem povedať len to, že muničná iniciatíva sa vyvíja pozitívne. Výsledky za rok 2025 sú veľmi dobré, ambície v tomto roku sú rovnako veľmi vysoké. Všetko bude záležať od toho, akým spôsobom sa k tomu postavia donori, teda koľko uvoľnia finančných prostriedkov. Presné čísla povedať nemôžem, pretože celé rokovanie bolo v móde utajenia,“ povedal vo štvrtok Zůna.
Česká muničná iniciatíva vznikla v roku 2024. Vtedy malo Rusko nad Ukrajinou prevahu v delostreleckej munícii veľkého kalibru v pomere desať ku jednej, po spustení iniciatívy sa znížil na dva ku jednej. Ovplyvnila to aj zmena taktiky Ruska, ktoré začalo menej používať delostrelecké systémy v prospech útočných dronov.
Pred nástupom do funkcie sa Babiš zaviazal znížiť vojenskú pomoc pre Ukrajinu zo štátneho rozpočtu a hovoril tiež, že jeho vláda by mohla muničnú iniciatívu ukončiť. Označoval ju za netransparentnú a predraženú. Na základe stretnutí so zahraničnými predstaviteľmi po nástupe do funkcie premiéra zmenil názor a rozhodol sa projekt zachovať. Česko doň ale už nebude posielať finančné prostriedky a iniciatívu bude len koordinovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)