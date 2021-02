Údajnú Putinovu dcéru politika nezaujíma, chce žiť v Rusku aj cestovať

Moskva 17. februára (TASR) - Používateľka sociálnej siete Instagram Luiza Rozova, o ktorej sa v Rusku hovorí, že je dcérou prezidenta Vladimira Putina, sa 20. januára prihlásila na odber noviniek od ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Ten ju spomenul aj vo svojom investigatívnom filme Palác pre Putina, ktorý bol v januári sprístupnený na jeho internetovom kanáli na platforme YouTube.



Spravodajská agentúra Znak v noci na stredu urobila prostredníctvom sociálnej siete Clubhouse rozhovor s údajnou Putinovou dcérou, kde si s priateľmi vytvorila četovaciu miestnosť. Jeden z jej účastníkov do nej pozval aj novinára Znaku.



Luiza Rozova sa v rozhovore odmietla vyjadriť k tomu, či je dcérou Putina, ktorému je podľa ruských médií "fenomenálne podobná". Uviedla však, že sa teší zo záujmu, ktorý vyvolala, keď sa zaregistrovala na sociálnych sieťach a urobila svoje konto verejným.



Vyhlásila, že nemá "absolútne nič" spoločné s politikou, má rada módu a študuje na Petrohradskej štátnej univerzite priemyselných technológií a dizajnu.



Podľa svojich slov neplánuje opustiť Rusko a žiť v zahraničí, aj keď samotné cestovanie ju láka.



Zároveň pripustila, že žije v informačnej bubline - nepozerá televíziu, správy číta iba niekedy, aj to na sociálnych sieťach. Namiesto toho radšej kupuje časopis Vogue, sleduje módne prehliadky a rada zájde do neďalekej reštaurácie, "aby si dala cestoviny a rozoberala s priateľmi klebety a nové odhalenia".



Podľa Znaku sa počas rozhovoru jedna členka komunity Clubhouse pýtala Rozovej na jej názor na Putinov výrok "Ak by ho chceli zabiť, zabili by ho", ktorým komentoval pokus o otravou Navaľného. V odpovedi uviedla, že "existuje niečo ako zlatá miliarda". Podľa nej ide o "spoločenstvo boháčov, ktorí vyvolali tento chaos s koronavírusom". "Ukazuje sa, že zabíjajú ľudí. Oni môžu a vláda nemôže - z rozumných dôvodov? Nevravím, že som za, ale je to tu a my v tom žijeme," uviedla Rozova.



O údajnej Putinovej tretej dcére sa začalo viac hovoriť po tom, ako portál Projekt zverejnil v novembri 2020 výsledky svojho investigatívneho prieskumu o Petrohradčanke Svetlane Krivonogich. Novinári tvrdia, že táto žena mala od 90. rokov vzťah s Putinom, vďaka čomu sa stala akcionárkou v banke Rossija, vlastní byt v dome v prestížnej štvrti na Kamennom ostrove v Petrohrade, patrí jej aj jeden z petrohradských klubov a lyžiarske stredisko Igora v Leningradskej oblasti. Jej majetok Projekt odhadol na 100 miliónov dolárov.



Projekt tiež tvrdí, že Svetlana Krivonogich v roku 2003 porodila dcéru Jelizavetu. Meno otca sa v rodnom liste neuvádza, ale patronymum má uvedené Vladimirovna. Podľa novinárov je "neobyčajne podobná ruskému prezidentovi".



Putinov hovorca Dmitrij Peskov svojho času materiál zverejnený Projektom označil za "nepresvedčivý" a tvrdenia v ňom za "nepreukázané". Vyhlásil tiež, že o žene menom Svetlana Krivonogich "počuje prvýkrát" a nič o nej nevie.



Keď sa koncom januára v Rusku začali masové zhromaždenia na podporu Alexeja Navaľného a proti Putinovi, Luiza Rozova na svojom konte na Instagrame (luizaroz_) zverejnila dobovú fotografiu z roku 1989 z demonštrácie v Moskve, kde jeden z účastníkov držal doma vyrobený plagát s nápisom "Roztavte gumené obušky na prezervatívy".